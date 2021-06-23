В Кремле отреагировали на призывы к отставке Черчесова

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался давать комментарий на призывы к Станиславу Черчесову подать в отставку с поста главного тренера сборной России.

– Как в Кремле относятся к подобным призывам?

– Я воздержусь от ответа на этот вопрос.

– Какое мнение лично у Вас?

– Это не важно, – заявил Песков.

Напомним, что сборная России разгромно проиграла сборной Дании в решающем матче группового этапа и вылетела с Евро-2020.

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