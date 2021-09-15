В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы

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В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы

Фото: инстаграм Харви Эллиотта/Автор неизвестен

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт может восстановиться до конца нынешнего сезона, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист успешно перенес операцию и приступил к курсу реабилитации. Его вероятность, что он еще выйдет на поле в этом сезоне.

Напомним, что молодой хавбек получил вывих голеностопа в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (3:0).

18-летний Эллиотт выступает за "Ливерпуль" с 2019 года. Всего он провел за клуб 13 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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