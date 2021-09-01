В "Рубине" высказались по поводу Хвичи

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов поделился информацией о будущем Хвичи Кварацхелии.

"Хвича едет в сборную Грузии и пока остается в "Рубине". Предложения от "Тоттенхэма" не поступило", – заявил Сайманов.

Напомним, что недавно "Рубин" временно вычеркнул полузащитника из заявки на РПЛ из-за травмы.

В прошедшем сезоне Хвича сыграл 23 матча в чемпионате России, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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