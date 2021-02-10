В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"

Итальянские СМИ узнали каким будет новый логотип миланского "Интера". Источники сообщают, что "нерадзурри" подали заявку на регистрацию товарного знака.



Логотип будет круглой формы со стилизованными белыми буквами на синем фоне.

⚫⚪ UPDATE: New Inter Milano 2021 Logo Leaked - Confirmed by Trademark: https://t.co/Nu40IIq5kE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 10, 2021

Напомним, ранее появилась информация, что руководство клуба собирается весной сделать ребрендинг,.

Планировалось изменить не только логотип, но и название.

Официальное название "Интера" хотят заметно сократить - с "Football Club Internazionale Milano" до "Inter Milano". Таким образом боссы "черно-синих" хотят подчеркнуть наследие между клубом и городом. Значок также претерпит изменения и будет развиваться вокруг букв I и M.