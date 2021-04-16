В "Спартаке" пошутили над слухами, что клуб интересуется Фонсекой и Виторией

Фото: ФК "Спартак"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов в шутку прокомментировал слухи об интересе клуба к Паулу Фонсеке и Рую Витории.

"К ночи жду Жозе Моуринью. Сегодня португальский день", - заявил Фетисов.

Напомним, что тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

После 25 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

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