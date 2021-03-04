В "Спартаке" пояснили, что будет, если Промеса осудят в Нидерландах

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков разъяснил ситуацию с форвардом команды Квинси Промесом, которому угрожает уголовная ответственность в Нидерландах.

"Риски с уголовным делом мы нивелировали, на "Спартак" ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. С "Аяксом" есть договоренность, что, в случае если по решению суда футболист не сможет играть, трансфер будет ануллирован. Все запланированные выплаты просто не производятся", — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью "Чемпионату".

Напомним, в конце прошлого года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле. Один из гостей семейного мероприятия получил ножевую рану колена и был госпитализирован. Пострадавший обвинил в случившемся футболиста. Промеса заключили под стражу, но после освободили. В настоящее время следствие продолжается.