В "Спартаке" прокомментировали новость о приглашении Фонсеки

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В "Спартаке" прокомментировали новость о приглашении Фонсеки

Фото инстаграм Паулу Фонсеки

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов опроверг заинтересованность московского клуба в услугах наставника "Ромы" Паулу Фонсеки.

Ранее итальянское издание Sport Mediaset сообщило, что именно в португальце "красно-белые" видят подходящего тренера для строительства новой команды.

"Много раз говорил о том, что Фонсека не является и не являлся кандидатом на пост главного тренера "Спартака", - сказал Фетисов.

Действующий тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет свой пост по окончании сезона. Он отказался продлевать истекающий в июне контракт.

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