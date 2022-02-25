В «Спартаке» прокомментировали решение УЕФА о переносе домашнего матча ЛЕ на нейтральное поле

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на введение ограничений со стороны УЕФА.

Напомним, что российским командам из-за ситуации на Украине запретили дома проводить матчи еврокубков.

"Ознакомились с релизом УЕФА. Ждём от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям", - сказал Зеленов.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.

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