В "Спартаке" прокомментировали слухи о переговорах по Айртону

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Глава пресс-службы московского "Спартак" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба бразильского защитника Айртона Лукаса.

"К нам действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин.

Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится", – сказал Зеленов.

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