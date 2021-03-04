В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками

"Тамбов" произвел выплаты по долговым обязательствам перед игроками, которые покинули команду зимой.

По информации Sport24.ru, "Тамбов" погасил 20% долга перед некоторыми футболистами, которые решили покинуть команду, находящуюся на грани банкротства.

Напомним, клуб испытывал большие проблемы с финансированием, на фоне старых долгов. РПЛ и РФС пытались не допустить снятия клуба с розыгрыша Чемпионата и Кубка России.

На данный момент, команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице. В ее активе только 13 набранных очков в 20 турах.