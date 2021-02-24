В "Торино" вспышка коронавируса

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В "Торино" вспышка коронавирусаВ "Торино" тесты выявили коронавирус сразу у восьми футболистов. Это может стать причиной переноса сразу двух матчей клуба в Серии А, сообщает Football-Italia ссылаясь на Tuttomercatoweb.

Пока от "Торино" не поступила информация о случившемся, но с большой долей вероятности, местные органы здравоохранения потребуют перенести домашнюю встречу с "Сассуоло", которая намечена на ближайшую пятницу. Кроме того, под угрозой и гостевая игра против "Лацио", сообщает источник. 

Команда в полном составе находится на карантине, который должен продлиться не менее семи дней. Футболиста запрещено даже тренироваться.

Напомним, "Торино" находится на 17 месте в турнирной таблице Серии А. После 23 туров у команды 20 набранных очков.

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