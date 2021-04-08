В "Уфе" объяснили матерный твит о судействе в матче с "Ахматом"
"Уфа" выступила с заявлением по поводу скандальной публикации в твиттере из-за спорного эпизода в матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата".
Напомним, что сотрудник башкирского клуба, реагируя на неназначенный пенальти, написал: "Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?".
"Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?". Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера "Уфы" на один календарный матч", - говорится в заявлении.
"Уфа" вылетела из Кубка России, проиграв "Ахмату" со счётом 0:1. Главным арбитром этой встречи был Евгений Кукуляк.
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