В "Уфе" объяснили матерный твит о судействе в матче с "Ахматом"

Теги ахматуфа

В "Уфе" объяснили матерный твит о судействе в матче с "Ахматом"

"Уфа" выступила с заявлением по поводу скандальной публикации в твиттере из-за спорного эпизода в матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата".

Напомним, что сотрудник башкирского клуба, реагируя на неназначенный пенальти, написал: "Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?".

"Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?". Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера "Уфы" на один календарный матч", - говорится в заявлении.

"Уфа" вылетела из Кубка России, проиграв "Ахмату" со счётом 0:1. Главным арбитром этой встречи был Евгений Кукуляк.

Не пропустите: "Уфа" близка к назначению нового тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Мбаппе стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов