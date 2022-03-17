В "Уфе" отреагировали на слухи о финансовых проблемах клуба

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что финансовое состояние клуба является стабильным.

Ранее появилась информация, что из-за проблем с деньгами в башкирской команде ожидается сокращение зарплат футболистов.

"Это неправда. У нас всё спокойно, всё стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20-го числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная", - сказал Газизов.

"Уфа" идёт на предпоследнем месте в таблице РПЛ после 21 тура. В воскресенье команда примет "Краснодар".

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