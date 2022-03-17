В "Уфе" отреагировали на слухи о финансовых проблемах клуба
Фото твиттер Газета.ру
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что финансовое состояние клуба является стабильным.
Ранее появилась информация, что из-за проблем с деньгами в башкирской команде ожидается сокращение зарплат футболистов.
"Это неправда. У нас всё спокойно, всё стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20-го числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная", - сказал Газизов.
"Уфа" идёт на предпоследнем месте в таблице РПЛ после 21 тура. В воскресенье команда примет "Краснодар".
Не пропустите: Газизов сообщил, что клубы РПЛ не обсуждают переход на формат "весна-осень". | http://soccernews.ru
главное
-
Зарема ярко отреагировала на решения ЭСК РФС по матчу "Спартак" - "Краснодар"
-
ЭСК РФС разобрал спорные судейские решения в матче "Краснодар" - "Спартак"
-
Тухель превзошёл достижение Зидана в Лиге Чемпионов
-
Кейн побил рекорд Руни в АПЛ
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Два клуба из АПЛ хотят подписать Араухо
-
С мая за Холанда придётся платить больше: подробности
-
Обамеянг высказался о своей адаптации в "Барселоне"
-
Зарема ярко отреагировала на решения ЭСК РФС по матчу "Спартак" - "Краснодар"
-
"Бавария" теряет Зюле
-
Анелька поделился мнением о спаде Месси и Роналду
-
Семак рассказал о состоянии Дзюбы
-
Аллегри объяснил провал "Ювентуса" в матче с "Вильярреалом"
-
ЭСК РФС разобрал спорные судейские решения в матче "Краснодар" - "Спартак"
-
Итальянский клуб заинтересован в приглашении Гаттузо
-
Клопп: "Я готов ударить того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться"
-
Семак высказался о ситуации с возвращением Ловрена в "Зенит"
-
Тухель прокомментировал выход "Челси" в 1/4 финала ЛЧ
-
Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
-
Кейн вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
-
В "Уфе" отреагировали на слухи о финансовых проблемах клуба
-
Эмери впервые в карьере стал четвертьфиналистом ЛЧ
-
Погба рассказал об ограблении своего дома
-
Испанские клубы побили рекорд ЛЧ
-
СМИ узнали размер зарплаты Кессье после перехода в "Барселону"