В Уругвае без вести пропал бывший футболист "Вильярреала"



Бывший футболист "Вильярреала" Франко Акоста без вести пропал в Уругвае, сообщает AS.

По сведениям издания, Акоста вместе со своим братом пытался переплыть реку и пропал. Брат футболиста сумел выбраться на берег. В настоящее время поиск Акосты ведут спасатели, водолазы и полиция.

25-летний Акоста играл за "Вильярреал" с 2015 по 2020 год. В настоящее время он выступает за клуб второго дивизиона Уругвая "Атенас".

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