"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"

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"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"Фото: инстаграм Георгия МамардашвилиАвтор неизвестен

Голкипер тбилисского "Динамо" Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды, сообщает 2 июня официальный сайт грузинского клуба. Аренда рассчитана на один сезон. Отмечается, что у "Валенсии" будет опция выкупа контракта.

Напомним, что 20-летний вратарь выступал в аренде за тбилисский "Локомотив". В 16 матчах он пропустил 19 мячей и один раз отыграл "на ноль".

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