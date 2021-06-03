"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"

Фото: инстаграм Георгия МамардашвилиАвтор неизвестен

Голкипер тбилисского "Динамо" Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды, сообщает 2 июня официальный сайт грузинского клуба. Аренда рассчитана на один сезон. Отмечается, что у "Валенсии" будет опция выкупа контракта.

Напомним, что 20-летний вратарь выступал в аренде за тбилисский "Локомотив". В 16 матчах он пропустил 19 мячей и один раз отыграл "на ноль".

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