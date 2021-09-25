"Валенсия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Атлетик" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Иньиго Мартинес, но в компенсированное время хозяев от поражения спас Маркос Андре.

"Валенсия", набрав 11 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 10 очками поднялся на седьмую позицию.

"Валенсия" – "Атлетик" - 1:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 69 - 0:1, Маркос Андре, 90+5 - 1:1

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Тони Лато (Хесус Васкес, 70), Муса (Джейсон, 83), Гильямон, Васс (Вальехо, 84), Гедеш, Макси Гомес, Дуро (Маркос Андре, 70).

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Де Маркос, 53), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 79), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 56).

Не пропустите: "Атлетико" неожиданно проиграл "Алавесу". | http://soccernews.ru