"Валенсия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Атлетик" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Иньиго Мартинес, но в компенсированное время хозяев от поражения спас Маркос Андре.
"Валенсия", набрав 11 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 10 очками поднялся на седьмую позицию.
"Валенсия" – "Атлетик" - 1:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 69 - 0:1, Маркос Андре, 90+5 - 1:1
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Тони Лато (Хесус Васкес, 70), Муса (Джейсон, 83), Гильямон, Васс (Вальехо, 84), Гедеш, Макси Гомес, Дуро (Маркос Андре, 70).
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Де Маркос, 53), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 79), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14