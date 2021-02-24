Ван Дейк вернулся к тренировкам на поле

Теги вирджил ван дейкливерпуль

Ван Дейк вернулся к тренировкам на полеЗащитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк перешел к новому этапу восстановления после тяжелой травмы колена, которую получил в октябре прошлого года.

Пресс-служба "мерсисайдцев" опубликовала в Твиттере несколько фотографии, на которых 29-летний голландец тренируется не в зале, а на футбольном поле. Тренировки пока проходят в щадящем режиме по индивидуальному плану. Восстановление подразумевает постепенный переход от поддерживающих тренировок до работы с мячом.

Напомним, Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена 17 октября 2020 года в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:2). Тогда вратарь "ирисок" Пикфорд грубейшим приемом сбил игрока в штрафной, но арбитры не посчитали такой контакт нарушением правил. Позже главный судья того матча Майкл Оливер признал свою ошибку и подтвердил, что голкипера следовало удалить.
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