Ван Дейк вернулся к тренировкам на поле

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк перешел к новому этапу восстановления после тяжелой травмы колена, которую получил в октябре прошлого года.

Пресс-служба "мерсисайдцев" опубликовала в Твиттере несколько фотографии, на которых 29-летний голландец тренируется не в зале, а на футбольном поле. Тренировки пока проходят в щадящем режиме по индивидуальному плану. Восстановление подразумевает постепенный переход от поддерживающих тренировок до работы с мячом.