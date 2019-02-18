Ванда Нара сожгла совместные фотографии с Икарди

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Ванда Нара сожгла совместные фотографии с Икарди

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сожгла совместные фотографии с супругом.

Издание Calciomercato опубликовало в твиттере видео, на котором видно, как тлеют два снимка с Икарди и Нарой. Мотивы поступка девушки пока неизвестны.

Напомним, что в последние недели аргентинский бомбардир и его жена попали в немилость к руководству и болельщикам "Интера". Футболиста лишили капитанской повязки и теперь клуб рассматривает вариант с его продажей. Нара, в свою очередь, подверглась нападению со стороны неизвестных злоумышленников - в её автомобиль бросили камень.

Не пропустите: Жена Икарди сделала заявление о лишении футболиста капитанской повязки. | http://soccernews.ru

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