Ванда Нара сожгла совместные фотографии с Икарди

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сожгла совместные фотографии с супругом.

Издание Calciomercato опубликовало в твиттере видео, на котором видно, как тлеют два снимка с Икарди и Нарой. Мотивы поступка девушки пока неизвестны.

Напомним, что в последние недели аргентинский бомбардир и его жена попали в немилость к руководству и болельщикам "Интера". Футболиста лишили капитанской повязки и теперь клуб рассматривает вариант с его продажей. Нара, в свою очередь, подверглась нападению со стороны неизвестных злоумышленников - в её автомобиль бросили камень.

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