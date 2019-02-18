Ванда Нара сожгла совместные фотографии с Икарди
Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сожгла совместные фотографии с супругом.
Издание Calciomercato опубликовало в твиттере видео, на котором видно, как тлеют два снимка с Икарди и Нарой. Мотивы поступка девушки пока неизвестны.
Nuova storia di #WandaNara: brucia due foto con lei e #Icardi pic.twitter.com/0A8tlurevO— calciomercato.com (@cmdotcom) 18 февраля 2019 г.
Напомним, что в последние недели аргентинский бомбардир и его жена попали в немилость к руководству и болельщикам "Интера". Футболиста лишили капитанской повязки и теперь клуб рассматривает вариант с его продажей. Нара, в свою очередь, подверглась нападению со стороны неизвестных злоумышленников - в её автомобиль бросили камень.
Не пропустите: Жена Икарди сделала заявление о лишении футболиста капитанской повязки. | http://soccernews.ru
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