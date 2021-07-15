Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Как сообщает авторитетный журналист Мохамед Бухафс, футболист мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан договорился об условиях личного контракт с "Манчестер Юнайтед".
По информации источника, официального предложения о покупке футболиста мадридский клуб еще не получал, однако обсуждения между клубами уже идут.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" хотят заполучить француза за сумму равняющуюся 50 миллионам евро, в то время как испанская сторона хочет выручить на продаже своего футболиста около 70 миллионов.
В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.
Также не пропустите: "Арсенал" интересуется форвардом "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"
-
"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима Диаса
-
Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу
-
"Ливерпуль" хочет купить Бареллу
-
Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
-
Агент Барриоса высказался о будущем футболиста
-
Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" интересуется форвардом "Челси"
-
"Наполи" продлил контракт с Ди Лоренцо
-
2
"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон
-
1
"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео)
-
Букайо Сака высказался о расизме в футболе
-
1
Клубам Серии А запретят использовать зеленую форму
-
"Вулверхэмптон" подписал нового голкипера
-
ПСЖ сделал несколько предложений Тео Эрнандесу
-
Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали"
-
Вильям Салиба перешел в "Марсель"
-
1
Гильерме - новый капитан "Локомотива" (фото)
-
1
Директор "Спартака" прокомментировал информацию об интересе клуба к игроку "Бенфики"
-
Лингард может перейти в топ-клуб Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18