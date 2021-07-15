Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варантрансферы

Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает авторитетный журналист Мохамед Бухафс, футболист мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан договорился об условиях личного контракт с "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, официального предложения о покупке футболиста мадридский клуб еще не получал, однако обсуждения между клубами уже идут.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" хотят заполучить француза за сумму равняющуюся 50 миллионам евро, в то время как испанская сторона хочет выручить на продаже своего футболиста около 70 миллионов.

В прошедшем сезоне Варан сыграл 31 матч за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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