Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом"

Теги рафаэль варанреал мадрид

Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом"Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает El Confidencial, французский защитник Рафаэль Варан решил не продлевать контракт с "Реалом".

По информации источника, игрок предпочитает вернуться во Францию, и интерес к нему проявляет "ПСЖ". Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

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