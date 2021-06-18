Варан высказался перед матчем с Венгрией

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Венгрии.

"Будет очень непросто играть в жару, в середине дня, на заполненном стадионе. Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивирована. Поэтому нам самим следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения", — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.

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