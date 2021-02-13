Варди стал автором уникального достижения

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Варди стал автором уникального достижения

Нападающий "Лестера" Джейми Варди переписал историю английской Премьер-лиги.

Форвард "лис" стал первым игроком, которому удалось забить не менее 8 мячей "Ливерпулю" и "Арсеналу" в рамках АПЛ.

Также Варди преодолел отметку в 100 голевых действий (81+19) в АПЛ после наступления 30-летия.

34-летний футболист "Лестера" стал седьмым, кто достиг подобного, после Тедди Шерингема, Фрэнка Лэмпарда, Иана Райта, Райана Гиггза, Алана Ширера и Джанфранко Дзолы.

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