Варди стал автором уникального достижения

Нападающий "Лестера" Джейми Варди переписал историю английской Премьер-лиги.

Форвард "лис" стал первым игроком, которому удалось забить не менее 8 мячей "Ливерпулю" и "Арсеналу" в рамках АПЛ.

Также Варди преодолел отметку в 100 голевых действий (81+19) в АПЛ после наступления 30-летия.

34-летний футболист "Лестера" стал седьмым, кто достиг подобного, после Тедди Шерингема, Фрэнка Лэмпарда, Иана Райта, Райана Гиггза, Алана Ширера и Джанфранко Дзолы.

Не пропустите: "Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд. | http://soccernews.ru