Вендел поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияанглиявендел

Вендел поделился ожиданиями от финала Евро-2020Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Зенита" Вендел поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Италии, а также дал свой прогноз за эту игру.

"Будет непростой финал. Думаю, победитель определится в серии пенальти, и это будет Англия", – сказал Вендел.

Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится уже сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон, стадион "Уэмбли".

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