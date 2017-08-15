Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Руководство "Ливерпуля" никогда не умело удерживать своих лучших футболистов. Как бы ни была привлекательна атмосфера "Энфилда", другие факторы зачастую играли более важную роль. Когда зимой 2013 года Филиппе Коутиньо переходил в "Ливерпуль", болельщики клуба и представить не могли, что через несколько лет вокруг трансфера бразильца в другой клуб поднимется такая шумиха.

Коутиньо прошел долгий путь от не оправдавшего надежд юниора до одного из лучших игроков Английской Премьер-Лиги. Он очень долго завоевывал доверие болельщиков "Ливерпуля", которые не видели в нем лидера команды. Кто-то обращал внимание на его нестабильность, кому-то не нравилась статистика бразильца в сравнении с другими игроками АПЛ на его позиции, а кто-то просто не хотел видеть в роли лидера какого-то "маленького волшебника", вспоминая о мышцах и харизме Джеррарда.

Но Коутиньо плавно и аккуратно шел к своей цели, становясь сильнее с каждым годом. Он, конечно же, не входит в пятерку лучших полузащитников мира, возможно, даже в десятку. Но так совпало, что именно сейчас Филиппе очень нужен "Барселоне", и руководство "сине-гранатовых" готово заплатить за игрока очень большие деньги. И если не вдаваться в подробности, то определенно ясно одно: Коутиньо очень хочет уйти, клуб его пока удерживает, но, как мы все понимаем, это ненадолго. Кажется, все в "Ливерпуле" согласны с тем, что это за такую сумму можно было бы и продать бразильца, но, как сказал Джейми Каррагер: "Cейчас у команды нет времени, чтобы заменить Коутиньо, хотя и будет много денег".

Но не стоит преувеличивать роль Филиппе в этом "Ливерпуле". Когда команда Клоппа в ударе – бразилец просто один из элементов этой атакующей машины, не больше и не меньше. В те моменты, когда мерсисайдцам приходилось тяжело, Коутиньо брал на себя роль лидера, но только в одном из четырех-пяти матчей он смог изменить исход за счет своих индивидуальных способностей. Чаще всего Филиппе вместе с остальными игроками безвольно растворялся на поле. И вряд ли кто-то скажет, что он на голову выше своих партнеров по команде, и они не соответствуют его уровню - Коутиньо даже не был лучшим игроком "Ливерпуля" в прошедшем сезоне.

Кстати, о лучшем игроке – Садио Мане потребовался всего один удар, чтобы начать отсчет своим голам за "Ливерпуль". И, к слову, в этом сезоне ситуация в точности повторилась. Сенегалец попал во всевозможные символические сборные по итогам прошедшего сезона, его отсутствие сильно сказывалось на игре команды, а сумма трансфера кажется просто смешной по сегодняшним меркам. "Саутгемптон" уже это понял, подняв ценник за Ван Дейка до 75 миллионов фунтов.

Мане раскрывался на протяжении всего прошлого сезона. Сначала он просто разрывал всех на правом фланге атаки мерсисайдцев, затем все чаще стал появляться в центре, обыгрываясь с Фирмино и Коутиньо. Когда Садио разгонялся, все что требовалось от партнеров – не мешать ему. И не важно, насколько сильно отдать ему пас на отыгрыше – Мане всегда успеет. Этот игрок идеально подходит Клоппу, он всегда в движении, всегда готов совершить рывок. И ему не нужно постоянно смещаться на излюбленную позицию для того, чтобы нанести удар. Если Мане не пускают вправо - он побежит влево, если его сдерживают на флангах – он попрет через центр. Он может обыграть с места любого защитника, а если дать Садио разбежаться – никто не сможет его остановить.

Но пока никто из сильнейших клубов Европы за Мане не приходил. Может быть, потому, что он не играет за сборную Бразилию и не имеет рекомендаций от самого дорогого футболиста планеты. "Барселона" одержима идеей приобрести Коутиньо на место Иньесты в тройке центральных полузащитников, но каталонцы забывают о том, что Филиппе провел всего несколько матчей в карьере на этой позиции. Клопп только в этом сезоне планировал использовать бразильца в центре поля, но, видимо, у него не получится этого сделать.

Безусловно, главный тренер "Ливерпуля" имел четкий план на новый сезон, он рассчитывал на каждого из футболистов. И потеря Коутиньо сильно ударит по амбициям "Ливерпуля". По крайней мере, при условии, что ему не найдут полноценную замену. Всем известно, как Юрген Клопп близок к своей команде, и как тяжело он переживает потерю игроков. Но не стоит забывать, что волшебство Коутиньо работало далеко не всегда, и зачастую роль лидеров брали на себя другие футболисты, которые и по сей день преданы главному тренеру.

Когда в 2013 году Марио Гетце покинул дортмундскую "Боруссию", перейдя в стан прямых конкурентов из Мюнхена, его одноклубник Матс Хуммельс сказал такие слова: «Всем было видно, какой шаг вперед в своем развитии сделала "Боруссия". Еще год-два поиграй мы таким составом, и мы стали бы непобедимыми. Но Гетце решил уйти…». Все помнят, чем закончилась та история с Марио, когда он ушел из команды, которая громила мадридский "Реал" в Лиге Чемпионов, и стал запасным в "Баварии".

Ведь и Коутиньо еще до недавнего времени был обожаем в "Ливерпуле", и после очередного гола-шедевра болельщики забывали о предыдущем невыразительном матче. В "Барселоне" же совсем другие требования, и плохая игра команды становится предметом обсуждения на всю Европу. Давление на Коутиньо будет колоссальное, и помня то, как он иногда терялся в решающих матчах "Ливерпуля", за бразильца становится немного страшно.

Пока все же есть небольшая вероятность того, что Коутиньо останется в "Ливерпуле". Но отношение болельщиков к нему уже поменялось. Аналогия с уходом Суареса в "Барселону" здесь не уместна и вот почему. Еще за год до перехода в стан каталонцев уругваец уже хотел покинуть мерсисайдцев. Были обыденные слова о желании завоевывать трофеи и обиды на клуб за нежелание его отпускать. Луис остался, и болельщики были вне себя от счастья. В следующем сезоне Суарес почти смог сделать "Ливерпуль" чемпионом Англии, а когда он ушел в "Барселону", болельщики просто благодарили его за все, что он сделал для клуба. Они понимали, что в их команде играл лучший нападающий в мире, который достоин большего, и с теплом будут вспоминать об уругвайце. Суарес сделал этот "Ливерпуль" лучше. Коутиньо просто был частью не всегда успешной команды. И в очень важный и переломный сезон бразилец захотел уйти. Но если Коутиньо все же останется, ему предстоит показать просто невероятную игру, чтобы снова завоевать доверие "Энфилда".

В то же время Коутиньо понимает, что в Барселону дважды могут и не позвать. И сейчас он принимает одно из самых важных решений в своей карьере. Оставшись в "Ливерпуле", Филиппе либо поможет команде выйти на новый уровень, либо так и будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов, что, кстати, более вероятно с учетом того, как "красные" начали этот сезон. Руководством клуба не были приобретены новые игроки на проблемные позиции, что уже сейчас сказывается на игре мерсисайдцев. Перспектива борьбы за чемпионство пока совсем не видна, и в этой ситуации желание игрока покинуть "Ливерпуль", по крайней мере, никого не удивляет.

В "Барселоне" же возможностей и перспектив бороться за трофеи гораздо больше. Не стоит забывать и о том, что зарплата Коутиньо существенно увеличится в случае перехода в стан каталонцев. А личные амбиции и финансовые запросы зачастую играют для бразильцев самую большую роль. В случае же, если Филиппе потерпит неудачу в "Барселоне" он всегда сможет перейти в другой чемпионат или даже вернуться в АПЛ. Еще свежи в памяти примеры Озила, Санчеса и Ди Марии, которые после ухода из сильнейших клубов мира продолжили выступать на достойном уровне. Коутиньо предстоит очень сложный выбор, и пока клуб его удерживает всеми силами, у бразильца есть шанс изменить свое решение. Главное, чтобы спустя годы "маленький волшебник" не пожалел об этом.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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