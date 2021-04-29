"Вест Хэм" и "Эвертон" нацелились на нападающего "РБ Лейпциг"

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Два клуба Английской Премьер Лиги претендуют на форварда "РБ Лейпциг" Хван Хи Чхана, сообщает Sport1.

По данным источника речь идет об "Эвертоне" и "Вест Хэме", которые готовы приобрести 25-летнего южнокорейца в летнее трансферное окно.

Трансфер нападающего может обойтись в сумму около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Хван Хи Чхан выходил на поле в 21 матче за "РБ Лейпциг" во всех соревнованиях, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.