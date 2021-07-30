"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины

Фото: инстаграм Николая Матвиенко/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Шахтера" и сборной Украины Николаю Матвиенко, сообщает 90min.com.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также целями лондонцев являются Муктар Дьякаби из "Валенсии" и Курт Зума из "Челси".

25-летний Матвиенко в прошлом сезоне провел за "Шахтер" 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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