"Вест Хэм" определился с ценой на Райса, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед"



Лондонский "Вест Хэм" хочет получить не менее 115 миллионов евро за опорного полузащитника Деклана Райса, сообщает talkSPORT.

По сведениям издания, футболист входит в сферу интересов "Челси" и «Манчестер Юнайтед".

22-летний Райс является воспитанником "Вест Хэма". В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт англичанина с клубом рассчитан до июля 2024 года.

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