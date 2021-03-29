Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему числится в московском клубе, сообщает Sport24.

По сведениям источника, "армейцы" до сих пор не отзаявили белорусского специалиста в Российской Премьер-Лиге. При этом клуб еще не подписал контракт с новым главным тренером Ивицей Оличем.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Следующий матч "армейцы" проведут 4 апреля на выезде с "Тамбовом".

Не пропустите: РПЛ может не разрешить Оличу руководить ЦСКА в матче с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов