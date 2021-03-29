Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему числится в московском клубе, сообщает Sport24.
По сведениям источника, "армейцы" до сих пор не отзаявили белорусского специалиста в Российской Премьер-Лиге. При этом клуб еще не подписал контракт с новым главным тренером Ивицей Оличем.
После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Следующий матч "армейцы" проведут 4 апреля на выезде с "Тамбовом".
Не пропустите: РПЛ может не разрешить Оличу руководить ЦСКА в матче с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
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