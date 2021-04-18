Вилков может завершить карьеру судьи после игры "Локомотив" - "Ростов"
Фото: Sportbox / Елена Разина
Судья РПЛ Михаил Вилков может завершить карьеру после игры 26-го тура между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", скорее всего, Вилков не будет включен в список судей, которые будут допущены к работе в сезоне 2021/22.
Напомним, что ранее Вилкова убирали из списка судей РПЛ до 31 декабря 2020 года после игры "Краснодар" - "Рубин" (3:1).
Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года. На его счету 175 игр в РПЛ.
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