Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!

Андре Виллаш-Боаш несколько дней назад со скандалом попрощался с "Марселем". Португалец подал в отставку после подписания из "Селтика" Оливье Нтчама (должен был стать заменой Моргану Сансону, который ушел в "Астон Виллу"): "Этот трансфер – не мое решение, я был против. Это именно тот игрок, которого я не хотел подписывать. Я узнал о трансфере только утром с официального сайта "Марселя". Поэтому подал в отставку, мотивируя ее тем, что я не согласен со спортивной стратегии клуба. Джентльменское соглашение о трансферах разорвали. Клуб уже пережил 2-3 года трансферного хаоса, я больше такого не потерплю. Мне не нужны никакие деньги, я просто хочу уйти". Это далеко не первый случай, когда Виллаш-Боаш заговорил об уходе из "Марселя". Подписание нового контракта затягивалось, а недавно он заявил, что летом (как раз завершится действующее соглашение) уйдет из клуба.

А все могло завершиться еще в мае прошлого года. "Марсель" покинул спортивный директор Андони Субисаррета, который является большим другом Виллаш-Боаша и пригласил того в клуб. Андре рвался уйти за ним, но игроки уговорили тренера остаться. "Я всегда говорил, что уйду из клуба, если пойдет Андони. Но люди могут менять свое решение. Я немного подмочил свою репутацию, когда остался, но это было ради футболистов и только ради них", – пояснил впоследствии тренер. Теперь уже и уговаривать было некому. Две главные звезды команды – Димитри Пайе и Флориан Товен – готовы друг друга задушить из-за личных амбиций. А капитан Стив Манданда и Альваро Гонсалес едва уцелели после того, как разъяренные фанаты застали их на клубной базе и забросали пиротехникой.

"Марсель" принял отставку тренера, но подал все так, будто Виллаша-Боаша выгнали за измену. "Это спасительное решение, которое было необходимо, учитывая очередное повторение Андре Виллашем-Боашем слов и действий, подрывающих репутацию "Марселя". Португалец действительно не стеснялся публично критиковать руководство клуба. И в трансферной политике, и в маркетинговой деятельности. Один из последних выпадов Виллаш-Боаша на клуб: "Марсель" – главный бренд во французском футболе. Он должен лучше выставляться в прессе и получать дивиденды от своего статуса, но клуб не заинтересован в этом, у боссов другие приоритеты". Андре, возможно, нарушал корпоративную этику, однако дело в том, что в его словах много правды. Настоящей проблемой "Марселя" уже много лет является руководство. Сначала российская вдова Робера Луи-Дрефуса Маргарита не углублялась в жизни клуба, потом "Марсель" приобрел американский магнат Фрэнк Маккорт, к которому не меньше претензий. Особенно к его человеку в клубе – президенту Жаку-Анри Эйро.

Именно вопиющая некомпетентность президента стала главной причиной беспорядков перед матчем против "Ренна" (игра так и не состоялась). Фаны штурмовали базу с требованием к "сукиному сыну" убраться из клуба. У "Марселя" серьезные финансовые проблемы, которые наложились на отсутствие титулов (одно чемпионство за 20 лет) и странные решения руководства. А в лице Эйро фанаты видят не просто профана, а парижанина, который разрушает их клуб. Главная насущная проблема – контракт Товена, который завершается этим летом. Марсель рискует бесплатно потерять определяющего игрока, оцененного рынком в 30 млн евро. Андре Виллаш-Боаш попал в среду, где трудно сохранить холодную голову. Если раньше все сглаживалось приличными результатами, то теперь наступила катастрофа, как выразился сам тренер (одна победа в 10 последних матчах). В прошлом сезоне Виллаш-Боаш подарил провансальцам первую за 7 лет Лигу чемпионов. "Марсель" не демонстрировал феерического футбола, но благодаря "оверперфомансу" (команда взяла на 14 очков больше, чем ожидалось, за 28 туров) шел вторым на момент остановки чемпионата. Андре был одним из главных противников восстановления Лиги 1. Пожалуй, понимал, что удержаться в ТОП-2 не удастся. Правда, здоровой оценкой ситуации он не славится. Когда Марсель в этом сезоне обыграл "Страсбург", не нанеся за весь матч одного удара (на 0.04xG), португалец выдал дикую тираду: "Мы, [пропущен мат], выиграли! Что вам еще нужно? Что вы роете под нас? Думаете, легко обыграть "Страсбург" на выезде? Прекратите этот абсурд! Победа подняла нас в таблице. Я знаю, что вам противно, но такая ситуация, это жизнь. Хотите больше зрелища? Переключите на "Барселону" и "Ювентус" ".

"Марсель" вышел в Лигу Чемпионов, но опозорился там. 5 поражений, одна победа и последнее место в группе с "Порту", "Олимпиакосом" и "Манчестер Сити". "Чтобы обо**аться в Лиге Чемпионов, нужно сначала сюда попасть. Мы попали и обо**ались", – такую гениальную фразу выдал Виллаш-Боаш. Каждая пресс-конференция португальца после поражений дарила настоящий жемчуг. Например, после разгрома от "Сити": "Пробую одно – вы меня уничтожаете, пробую другое – снова уничтожаете. Не судите. "Манчестер Сити" – это "Манчестер Сити". Они потратили миллиард и имеют феноменального тренера. А у "Марселя" нет денег, чтобы пригласить Гвардиолу. У вас, к сожалению, только Андре Виллаш-Боаш и его тактика". С сарказмом у португальца порядок, а вот с восприятием критики в прессе – нет. Ему не понравился материал La Provence, где разнесли выступление "Марселя" в Лиге Чемпионов. "Я когда-то доберусь до вас, поймаю. Продолжайте в том же духе", – начал угрожать Виллаш-Боаш журналисту издания на пресс-конференции. А потом еще и встретил его на территории стадиона и продолжил выяснять отношения. Тяжелый был год, однако!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников