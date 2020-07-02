"Вильярреал" обыграл "Бетис", "Вальядолид" и "Леванте" победителя не выявили

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"Вильярреал" обыграл "Бетис", "Вальядолид" и "Леванте" победителя не выявили

Представляем результаты матчей 33-го тура испанской Примеры.

"Вальядолид" - "Леванте" 0:0

"Вальядолид": Масип, Салису, Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Алькарас, Мичел (Сан-Эметерио, 84), Эрвиас (Тони Вилья, 74), Вальдо Рубио (Гвардиола, 64), Унал, Плано.

"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 69), Постиго, Везу, Тоньо (Клерк, 69), Барди, Рочина (Эрнани, 63), Вукчевич, Кампанья, Майораль (Моралес, 79), Рохер Марти (Леон, 79).


"Бетис" - "Вильярреал" 0:2

Голы: Жерар Морено (пен), 7 - 0:1, Жерар Морено, 30 - 0:2

"Бетис": Роблес, Манди, Бартра (Хуанми, 46), Сидней, Эмерсон, Родригес (Эдгар Гонсалес, 87), Гуардадо (Хоакин, 78), Каналес (Аленья, 63), Педраса, Фекир, Иглесиас (Тельо, 78).

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Альбиоль, Пау Торрес, Пенья, Тригерос (Морланес, 80), Мойсес Гомес (Касорла, 64), Онтиверос, Замбо-Ангисса (Сориано, 63), Бакка (Чуквуэзе, 80), Жерар Морено (Пако Алькасер, 55).

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9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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