"Вильярреал" обыграл "Бетис", "Вальядолид" и "Леванте" победителя не выявили
Представляем результаты матчей 33-го тура испанской Примеры.
"Вальядолид" - "Леванте" 0:0
"Вальядолид": Масип, Салису, Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Алькарас, Мичел (Сан-Эметерио, 84), Эрвиас (Тони Вилья, 74), Вальдо Рубио (Гвардиола, 64), Унал, Плано.
"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 69), Постиго, Везу, Тоньо (Клерк, 69), Барди, Рочина (Эрнани, 63), Вукчевич, Кампанья, Майораль (Моралес, 79), Рохер Марти (Леон, 79).
"Бетис" - "Вильярреал" 0:2
Голы: Жерар Морено (пен), 7 - 0:1, Жерар Морено, 30 - 0:2
"Бетис": Роблес, Манди, Бартра (Хуанми, 46), Сидней, Эмерсон, Родригес (Эдгар Гонсалес, 87), Гуардадо (Хоакин, 78), Каналес (Аленья, 63), Педраса, Фекир, Иглесиас (Тельо, 78).
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Альбиоль, Пау Торрес, Пенья, Тригерос (Морланес, 80), Мойсес Гомес (Касорла, 64), Онтиверос, Замбо-Ангисса (Сориано, 63), Бакка (Чуквуэзе, 80), Жерар Морено (Пако Алькасер, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14