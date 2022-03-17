"Вильярреал" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

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"Вильярреал" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" на выезде разгромил "Ювентус" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал.

Победу испанскому клубу принесли голы Жерара Морено, Пау Торреса и Арно Данджумы.

"Ювентус" Италия – "Вильярреал" Испания - 0:3 (0:0) - первый матч - 1:1
Голы: Морено, 78 (с пенальти) - 0:1, Торрес, 85 - 0:2, Данджума, 90+2 - 0:3

"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани (Дибала, 79), де Лигт, Де Шильо, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Бернардески, 83), Артур, Мората (Кин, 86), Влахович.

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 65), Тригерос (Коклен, 64), Капу, Парехо (Педраса, 86), Ло Чельсо (Жерар Морено, 74), Данджума.

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