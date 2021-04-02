Вингер "Марселя" Товен заинтересовал четыре клуба

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Вингер "Марселя" Товен заинтересовал четыре клубаФото: Твиттер @FlorianThauvin 
В услугах футболиста "Марселя" Флориана Товена заинтересовалось сразу несколько европейских клубов, сообщает французское издание L`Equipe.

Среди главных претендентов на вингера называют "Милан", "Лестер", "Севилью" и "Кристал Пэлас".

Возможных покупателей привлекает то, что француз может достаться бесплатно, поскольку контракт футболиста с "провансальцами" заканчивается этим летом. Если его не продлят, то по окончании сезона Товен получит статус свободного агента. Однако руководство "Марселя" не теряет надежд оставить одного из ключевых игроков и предложит продлить соглашение до 2025 года.

В текущем сезоне игрок провел 37 матчей во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 9 результативных передач. 

Читать также: "Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя" | http://soccernews.ru

 
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