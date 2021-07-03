Вингер сборной Бельгии Доку установил рекорд Евро / ЧМ
Фото твиттер Жереми Доку
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Жереми Доку стал рекордсменом Чемпионатов Мира и Европы.
Вингер "Ренна" совершил 8 обводок в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2).
Как сообщает Opta, это лучший результат на Евро / ЧМ среди игроков младше 20 лет.
Бельгиец в конце мая отметил свой 19-й день рождения. В игре с итальянцами он заработал пенальти.
Не пропустите: На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы. | http://soccernews.ru
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|1
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|6
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|5
|3
|Словакия
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|М
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|3
|Северная Ирландия
|3
|3
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|Хорватия
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|3
|6
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|Турция
|3
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|Группа E
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|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
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|М
|О
|1
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|3
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
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|3
|1