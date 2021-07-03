Вингер сборной Бельгии Доку установил рекорд Евро / ЧМ

Фото твиттер Жереми Доку

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Жереми Доку стал рекордсменом Чемпионатов Мира и Европы.

Вингер "Ренна" совершил 8 обводок в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2).

Как сообщает Opta, это лучший результат на Евро / ЧМ среди игроков младше 20 лет.

Бельгиец в конце мая отметил свой 19-й день рождения. В игре с итальянцами он заработал пенальти.

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