Влашич может перейти в "Милан": названа сумма возможной сделки
Фото сайт РПЛ
"Милан" нацелился на полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича, сообщает Planetamilan.it.
По информации источника, "россонери" могут предложить за 23-летнего футболиста около 20 миллионов евро.
Также интерес к хорватскому хавбеку проявляет "Наполи".
В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17