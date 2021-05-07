Влашич может перейти в "Милан": названа сумма возможной сделки

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Влашич может перейти в "Милан": названа сумма возможной сделки

Фото сайт РПЛ

"Милан" нацелился на полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича, сообщает Planetamilan.it.

По информации источника, "россонери" могут предложить за 23-летнего футболиста около 20 миллионов евро.

Также интерес к хорватскому хавбеку проявляет "Наполи".

В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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