Внесены изменения в правила игры рукой

С 1 июля 2021 года должны вступить в силу обновлённые правила игры рукой при атаке.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил, что не во всех случаях неумышленная игра рукой в ходе атакующих действий будет считаться нарушением.

Например, если мяч случайно попал в руку футболисту, который не является участником голевого момента, то фол зафиксирован не будет.

В то же время трактовка положения руки в пространстве и по отношению к движению игрока остаётся на усмотрение арбитра.

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