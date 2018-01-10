Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года

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Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го годаПАМЕЛА РАЙФ - самая горячая девушка января

Фитнес-тренер, встречающийся с голкипером английского "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.

Больше фото Памелы Райф смотрите тут.

АМИНЕ ГЮЛЬШЕ - самая горячая девушка февраля

Мисс Турции, которой приписывают связи с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

Больше фото Амине Гюльше ищите здесь.

ДЖЕММА АТКИНСОН - самая горячая девушка марта

Британская актриса, встречавшаяся с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Больше фото Джеммы Аткинсон представлены по ссылке.

ЛИВИЯ ГАЛЛО - самая горячая девушка апреля

Бразильская модель, являющаяся ярой поклонницей каталонской "Барселоны".

Больше фото Ливии Галло смотрите тут.

ВИВИ КАСТРИЛЛЬОН - самая горячая девушка мая

Колумбийская модель, которая является фанаткой полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса и мадридского "Реала".

Больше фото Виви Кастрилльон представлены здесь.

АНЯ ГАДИ - самая горячая девушка июня

Перуанская модель, ходившая на свидание с обладателем "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо.

Больше фото Ани Гади найдете здесь.

ДЖОАНА САНС - самая горячая девушка июля

Фотомодель, лишь недавно оформившая официально свои отношения с защитником французского ПСЖ Дани Алвесом.

Больше фото Джоаны Санс найдете по ссылке.

ОЛЬГА КОРОБИЦЫНА - самая горячая девушка августа

российская модель, ставшая причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса с супругой Даниэлой Оспиной. 

Больше фото Ольги Коробицыной ищите тут.

САНДРА КУБИКА - самая горячая девушка сентября

Модель, которая является известной болельщицей сборной Польши.

Больше фото Сандры Кубики представлены тут.

БЬЯНКА ГАСКОЙН - самая горячая девушка октября

Приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна

Больше фото Бьянки Гаскойн найдете по ссылке.

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ - самая горячая девушка ноября

Модель, променявшая карьеру в футболе на подиум.

Больше фото Эмили Ратаковски смотрите тут.

ДЖЕНА ФРУМС - самая горячая девушка декабря

Актриса и подруга вингера английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Больше фото Джены Фрумс ищите здесь.

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| soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
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1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
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