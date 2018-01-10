Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года

ПАМЕЛА РАЙФ - самая горячая девушка января

Фитнес-тренер, встречающийся с голкипером английского "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.

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АМИНЕ ГЮЛЬШЕ - самая горячая девушка февраля

Мисс Турции, которой приписывают связи с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

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ДЖЕММА АТКИНСОН - самая горячая девушка марта

Британская актриса, встречавшаяся с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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ЛИВИЯ ГАЛЛО - самая горячая девушка апреля

Бразильская модель, являющаяся ярой поклонницей каталонской "Барселоны".

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ВИВИ КАСТРИЛЛЬОН - самая горячая девушка мая

Колумбийская модель, которая является фанаткой полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса и мадридского "Реала".

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АНЯ ГАДИ - самая горячая девушка июня

Перуанская модель, ходившая на свидание с обладателем "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо.

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ДЖОАНА САНС - самая горячая девушка июля

Фотомодель, лишь недавно оформившая официально свои отношения с защитником французского ПСЖ Дани Алвесом.

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ОЛЬГА КОРОБИЦЫНА - самая горячая девушка августа

российская модель, ставшая причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса с супругой Даниэлой Оспиной.

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САНДРА КУБИКА - самая горячая девушка сентября

Модель, которая является известной болельщицей сборной Польши.

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БЬЯНКА ГАСКОЙН - самая горячая девушка октября

Приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна.

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ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ - самая горячая девушка ноября

Модель, променявшая карьеру в футболе на подиум.

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ДЖЕНА ФРУМС - самая горячая девушка декабря

Актриса и подруга вингера английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

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