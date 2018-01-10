Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
ПАМЕЛА РАЙФ - самая горячая девушка января
Фитнес-тренер, встречающийся с голкипером английского "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.
Больше фото Памелы Райф смотрите тут.
АМИНЕ ГЮЛЬШЕ - самая горячая девушка февраля
Мисс Турции, которой приписывают связи с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.
Больше фото Амине Гюльше ищите здесь.
ДЖЕММА АТКИНСОН - самая горячая девушка марта
Британская актриса, встречавшаяся с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Больше фото Джеммы Аткинсон представлены по ссылке.
ЛИВИЯ ГАЛЛО - самая горячая девушка апреля
Бразильская модель, являющаяся ярой поклонницей каталонской "Барселоны".
Больше фото Ливии Галло смотрите тут.
ВИВИ КАСТРИЛЛЬОН - самая горячая девушка мая
Колумбийская модель, которая является фанаткой полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса и мадридского "Реала".
Больше фото Виви Кастрилльон представлены здесь.
АНЯ ГАДИ - самая горячая девушка июня
Перуанская модель, ходившая на свидание с обладателем "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо.
Больше фото Ани Гади найдете здесь.
ДЖОАНА САНС - самая горячая девушка июля
Фотомодель, лишь недавно оформившая официально свои отношения с защитником французского ПСЖ Дани Алвесом.
Больше фото Джоаны Санс найдете по ссылке.
ОЛЬГА КОРОБИЦЫНА - самая горячая девушка августа
российская модель, ставшая причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса с супругой Даниэлой Оспиной.
Больше фото Ольги Коробицыной ищите тут.
САНДРА КУБИКА - самая горячая девушка сентября
Модель, которая является известной болельщицей сборной Польши.
Больше фото Сандры Кубики представлены тут.
БЬЯНКА ГАСКОЙН - самая горячая девушка октября
Приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна.
Больше фото Бьянки Гаскойн найдете по ссылке.
ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ - самая горячая девушка ноября
Модель, променявшая карьеру в футболе на подиум.
Больше фото Эмили Ратаковски смотрите тут.
ДЖЕНА ФРУМС - самая горячая девушка декабря
Актриса и подруга вингера английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Больше фото Джены Фрумс ищите здесь.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12