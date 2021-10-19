Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании

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Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией", "Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку" и вышел на первое место. Матчи с участием "Реала" и "Атлетико" были перенесены из-за участия латиноамериканских легионеров в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Барселона" – "Валенсия" - 3:1 (2:1)
Голы: Гайя, 5 - 0:1, Фати, 13 - 1:1, Депай, 41 (с пенальти) - 2:1, Коутиньо, 85 - 3:1

"Сельта" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Рафа Мир, 54 - 0:1

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0 (0:0)
Гол: Лобете, 90 - 1:0

"Леванте" - "Хетафе" - 0:0

"Эспаньол" – "Кадис" - 2:0 (1:0)
Голы: де Томас, 45 - 1:0, Меламед, 65 - 2:0

"Алавес" – "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Иглесиас, 89 - 0:1

"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 14 - 0:1, Эрнандес, 26 - 1:1, Нтека, 65 - 2:1

"Вильярреал" – "Осасуна" - 1:2 (0:1)
Голы: Торро, 26 - 0:1, Жерар Морено, 55 - 1:1, Авила, 87 - 1:2

"Реал" - "Атлетик" - перенесен.

"Гранада" - "Атлетико" - перенесен.

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 20, "Реал", "Севилья", "Атлетико" - 17 (8), "Осасуна" - 17, "Райо Вальекано" - 16, "Барселона" - 15 (8), "Беис" - 15, "Атлетик" - 13 (8), "Валенсия", "Эспаньол" - 12, "Вильярреал" - 11 (8), "Мальорка" - 11, "Эльче" - 9, "Сельта", "Кадис" - 7, "Гранада" - 6, "Леванте" - 5, "Алавес" - 3, "Хетафе" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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