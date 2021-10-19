Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией", "Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку" и вышел на первое место. Матчи с участием "Реала" и "Атлетико" были перенесены из-за участия латиноамериканских легионеров в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Барселона" – "Валенсия" - 3:1 (2:1)

Голы: Гайя, 5 - 0:1, Фати, 13 - 1:1, Депай, 41 (с пенальти) - 2:1, Коутиньо, 85 - 3:1

"Сельта" – "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Рафа Мир, 54 - 0:1

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0 (0:0)

Гол: Лобете, 90 - 1:0

"Леванте" - "Хетафе" - 0:0

"Эспаньол" – "Кадис" - 2:0 (1:0)

Голы: де Томас, 45 - 1:0, Меламед, 65 - 2:0

"Алавес" – "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Иглесиас, 89 - 0:1

"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)

Голы: Бойе, 14 - 0:1, Эрнандес, 26 - 1:1, Нтека, 65 - 2:1

"Вильярреал" – "Осасуна" - 1:2 (0:1)

Голы: Торро, 26 - 0:1, Жерар Морено, 55 - 1:1, Авила, 87 - 1:2

"Реал" - "Атлетик" - перенесен.

"Гранада" - "Атлетико" - перенесен.

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 20, "Реал", "Севилья", "Атлетико" - 17 (8), "Осасуна" - 17, "Райо Вальекано" - 16, "Барселона" - 15 (8), "Беис" - 15, "Атлетик" - 13 (8), "Валенсия", "Эспаньол" - 12, "Вильярреал" - 11 (8), "Мальорка" - 11, "Эльче" - 9, "Сельта", "Кадис" - 7, "Гранада" - 6, "Леванте" - 5, "Алавес" - 3, "Хетафе" - 2.

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