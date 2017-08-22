Вот так бы выглядел сегодняшний "Аякс", не продавай он своих лидеров

Теги аяксзлатан ибрагимовичлуис суарес

Вот так бы выглядел сегодняшний "Аякс", не продавай он своих лидеровАмстердамский "Аякс" вполне мог бы включиться в борьбу за кубок чемпионов, не продавай он едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав нидерландского гранда, если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - ЯСПЕР СИЛЛЕССЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Аякс" (период): 143 (2011-2016)

Продан: в 2016 году "Барселоне" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - ДАВИНСОН САНЧЕС

Возраст: 21

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 45 (2016-2017)

Продан: в 2017 году "Тоттенхэму" за 40 миллионов евро

Центральный защитник - ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД

Возраст: 28

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 186 (2009-2013)

Продан: в 2013 году "Атлетико" за 7 миллионов евро

Центральный защитник - ЯН ВЕРТОНГЕН

Возраст: 30

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 220 (2007-2012)

Продан: в 2012 году "Тоттенхэму" за 12,5 миллионов евро

Правый защитник - ГРЕГОРИ ВАН ДЕР ВИЛЬ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Аякс" (период): 187 (2006-2012)

Продан: в 2012 году ПСЖ за 6 миллионов евро

Левый защитник - ДЭЙЛИ БЛИНД

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Аякс" (период): 143 (2010-2014)

Продан: в 2014 году "Манчестер Юнайтед" за 17,5 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДЭВИ КЛАССЕН

Возраст: 24

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Аякс" (период): 181 (2012-2017)

Продан: в 2017 году "Эвертону" за 27 миллионов евро

Центральный полузащитник - УЭСЛИ СНЕЙДЕР

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Аякс" (период): 180 (2003-2007)

Продан: в 2007 году "Реалу" за 27 миллионов евро

Плеймейкер - КРИСТИАН ЭРИКСЕН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 162 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Тоттенхэму" за 13,5 миллионов евро

Форвард - ЛУИС СУАРЕС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Аякс" (период): 159 (2007-2011)

Продан: в 2011 году "Ливерпулю" за 26,5 миллионов евро

Форвард - ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Возраст: 35

Текущий клуб: нет

Игр за "Аякс" (период): 110 (2001-2004)

Продан: в 2004 году "Ювентусу" за 16 миллионов евро

Не пропустите: итоги и символическая сборная 2 тура АПЛ. | soccernews.ru

комментарии
V

Тоже мне состав. Ван дер Варта, к слову, забыли. Если бы не Реал и травмы - был бы одним из лучших на своей позиции в свое время. Еще сравните с Аяксом, который реально выигрывал Лигу Чемпионов - с ван дер Саром, братьями Лаудрупами, Давидсом, Финиди, Кану, молодыми де Бурами и Клюйвертом.

Ответить
Левандовский

Не свали из аякса не были б звездами

Ответить
щ

ебать у аякса школа крутая

Ответить
Messi

из всего "звездного" списка Аякса, вижу только одну звезду и двух приближенных к нему, а остальных даже не слышал.

Ответить
Пьянь

Тут минимум 2 звезды - Ибрагимович и Суарес. Приближенные к ним Снейдер и Эриксен.

Ответить
Messi

если Ибра узнает что ты Суареса поставил наравне с ним, то он не посмотрит на твою аву просто надает тебе по башке)))

Ответить
Пьянь

Футбольный Чак Норрис меня не пугает)

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов