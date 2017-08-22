Вот так бы выглядел сегодняшний "Аякс", не продавай он своих лидеров
Амстердамский "Аякс" вполне мог бы включиться в борьбу за кубок чемпионов, не продавай он едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав нидерландского гранда, если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.
Вратарь - ЯСПЕР СИЛЛЕССЕН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Аякс" (период): 143 (2011-2016)
Продан: в 2016 году "Барселоне" за 13 миллионов евро
Центральный защитник - ДАВИНСОН САНЧЕС
Возраст: 21
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Аякс" (период): 45 (2016-2017)
Продан: в 2017 году "Тоттенхэму" за 40 миллионов евро
Центральный защитник - ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД
Возраст: 28
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Аякс" (период): 186 (2009-2013)
Продан: в 2013 году "Атлетико" за 7 миллионов евро
Центральный защитник - ЯН ВЕРТОНГЕН
Возраст: 30
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Аякс" (период): 220 (2007-2012)
Продан: в 2012 году "Тоттенхэму" за 12,5 миллионов евро
Правый защитник - ГРЕГОРИ ВАН ДЕР ВИЛЬ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Аякс" (период): 187 (2006-2012)
Продан: в 2012 году ПСЖ за 6 миллионов евро
Левый защитник - ДЭЙЛИ БЛИНД
Возраст: 27
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Аякс" (период): 143 (2010-2014)
Продан: в 2014 году "Манчестер Юнайтед" за 17,5 миллионов евро
Центральный полузащитник - ДЭВИ КЛАССЕН
Возраст: 24
Текущий клуб: "Эвертон"
Игр за "Аякс" (период): 181 (2012-2017)
Продан: в 2017 году "Эвертону" за 27 миллионов евро
Центральный полузащитник - УЭСЛИ СНЕЙДЕР
Возраст: 33
Текущий клуб: "Ницца"
Игр за "Аякс" (период): 180 (2003-2007)
Продан: в 2007 году "Реалу" за 27 миллионов евро
Плеймейкер - КРИСТИАН ЭРИКСЕН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Аякс" (период): 162 (2010-2013)
Продан: в 2013 году "Тоттенхэму" за 13,5 миллионов евро
Форвард - ЛУИС СУАРЕС
Возраст: 30
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Аякс" (период): 159 (2007-2011)
Продан: в 2011 году "Ливерпулю" за 26,5 миллионов евро
Форвард - ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Возраст: 35
Текущий клуб: нет
Игр за "Аякс" (период): 110 (2001-2004)
Продан: в 2004 году "Ювентусу" за 16 миллионов евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23