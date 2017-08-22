Вот так бы выглядел сегодняшний "Аякс", не продавай он своих лидеров

Амстердамский "Аякс" вполне мог бы включиться в борьбу за кубок чемпионов, не продавай он едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав нидерландского гранда, если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - ЯСПЕР СИЛЛЕССЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Аякс" (период): 143 (2011-2016)

Продан: в 2016 году "Барселоне" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - ДАВИНСОН САНЧЕС

Возраст: 21

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 45 (2016-2017)

Продан: в 2017 году "Тоттенхэму" за 40 миллионов евро

Центральный защитник - ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД

Возраст: 28

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 186 (2009-2013)

Продан: в 2013 году "Атлетико" за 7 миллионов евро

Центральный защитник - ЯН ВЕРТОНГЕН

Возраст: 30

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 220 (2007-2012)

Продан: в 2012 году "Тоттенхэму" за 12,5 миллионов евро

Правый защитник - ГРЕГОРИ ВАН ДЕР ВИЛЬ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Аякс" (период): 187 (2006-2012)

Продан: в 2012 году ПСЖ за 6 миллионов евро

Левый защитник - ДЭЙЛИ БЛИНД

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Аякс" (период): 143 (2010-2014)

Продан: в 2014 году "Манчестер Юнайтед" за 17,5 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДЭВИ КЛАССЕН

Возраст: 24

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Аякс" (период): 181 (2012-2017)

Продан: в 2017 году "Эвертону" за 27 миллионов евро

Центральный полузащитник - УЭСЛИ СНЕЙДЕР

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Аякс" (период): 180 (2003-2007)

Продан: в 2007 году "Реалу" за 27 миллионов евро

Плеймейкер - КРИСТИАН ЭРИКСЕН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Аякс" (период): 162 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Тоттенхэму" за 13,5 миллионов евро

Форвард - ЛУИС СУАРЕС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Аякс" (период): 159 (2007-2011)

Продан: в 2011 году "Ливерпулю" за 26,5 миллионов евро

Форвард - ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Возраст: 35

Текущий клуб: нет

Игр за "Аякс" (период): 110 (2001-2004)

Продан: в 2004 году "Ювентусу" за 16 миллионов евро

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