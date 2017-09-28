Вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не продавай он своих лидеров

Испанским командам достаточно трудно конкурировать с мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" в борьбе за звание чемпиона страны. Достойное сопротивление им на протяжении последних 5-6 лет оказывает лишь "Атлетико". Но вполне мог бы "потрепать нервы" местным грандам и "Эспаньол", если бы он имел возможность из года в год сохранять своих ведущих игроков.

Приведем возможный состав "попугаев" с учетом лучших игроков, выступавших в последнее время за клуб.

Вратарь - ДИЕГО ЛОПЕС

Возраст: 35

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 35 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ПАБЛО САБАЛЕТА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Эспаньол" (период): 102 (2005-2008)

Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,7 миллиона евро

Центральный защитник - ЭРИК БАЙИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Эспаньол" (период): 5 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Вильярреал" за 5,7 миллиона евро

Центральный защитник - ЭКТОР МОРЕНО

Возраст: 29

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Эспаньол" (период): 136 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в ПСВ за 3,5 миллиона евро

Левый защитник - ААРОН КАРИКОЛЬ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ДАВИД ЛОПЕС

Возраст: 27

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 84 (2013-2014, 2016-н.вр.)

Ушел: в 2014 году в "Наполи" за 5,3 миллиона евро (вернулся через 2 года за 4 миллиона евро)

Центральный полузащитник - СЕРХИ ДАРДЕР

Возраст: 23

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 4 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - ЛУКАС ВАСКЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Эспаньол" (период): 39 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Реал" за 1 миллион евро

Плеймейкер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Эспаньол" (период): 16 (2012-2012)

Ушел: в 2012 году возвращен из аренды "Интером"

Левый вингер - МАРКО АСЕНСИО

Возраст: 21

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен из аренды "Реалом"

Форвард - ХОСЕ КАЛЬЕХОН

Возраст: 30

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Эспаньол" (период): 106 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Реал" за 5 миллионов евро

Итоговая схема:

Не пропустите: Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы. | soccernews.ru