Вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не продавай он своих лидеров
Испанским командам достаточно трудно конкурировать с мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" в борьбе за звание чемпиона страны. Достойное сопротивление им на протяжении последних 5-6 лет оказывает лишь "Атлетико". Но вполне мог бы "потрепать нервы" местным грандам и "Эспаньол", если бы он имел возможность из года в год сохранять своих ведущих игроков.
Приведем возможный состав "попугаев" с учетом лучших игроков, выступавших в последнее время за клуб.
Вратарь - ДИЕГО ЛОПЕС
Возраст: 35
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 35 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ПАБЛО САБАЛЕТА
Возраст: 32
Текущий клуб: "Вест Хэм"
Игр за "Эспаньол" (период): 102 (2005-2008)
Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,7 миллиона евро
Центральный защитник - ЭРИК БАЙИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Эспаньол" (период): 5 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Вильярреал" за 5,7 миллиона евро
Центральный защитник - ЭКТОР МОРЕНО
Возраст: 29
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Эспаньол" (период): 136 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в ПСВ за 3,5 миллиона евро
Левый защитник - ААРОН КАРИКОЛЬ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ДАВИД ЛОПЕС
Возраст: 27
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 84 (2013-2014, 2016-н.вр.)
Ушел: в 2014 году в "Наполи" за 5,3 миллиона евро (вернулся через 2 года за 4 миллиона евро)
Центральный полузащитник - СЕРХИ ДАРДЕР
Возраст: 23
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 4 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Правый вингер - ЛУКАС ВАСКЕС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Эспаньол" (период): 39 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Реал" за 1 миллион евро
Плеймейкер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Эспаньол" (период): 16 (2012-2012)
Ушел: в 2012 году возвращен из аренды "Интером"
Левый вингер - МАРКО АСЕНСИО
Возраст: 21
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году возвращен из аренды "Реалом"
Форвард - ХОСЕ КАЛЬЕХОН
Возраст: 30
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Эспаньол" (период): 106 (2008-2011)
Ушел: в 2011 году в "Реал" за 5 миллионов евро
Итоговая схема:
Не пропустите: Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Камбэк по-киевски: "Динамо" добыло волевую победу над "Партизаном"
-
Бенефис Фернандеша: "Локомотив" за 17 минут разгромил "Злин"
-
"Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика"
-
Традиция продолжается: "Зенит" отправил три мяча в ворота "Реал Сосьедада"
Лента новостей
-
Фернандеш оформил первый хет-трик в карьере
-
Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"
-
У Балотелли родился сын
-
Агуэро попал в ДТП
-
Турнир прогнозов: итоги деcятого тура
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией
-
"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия
-
Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"
-
"Лион" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)
-
АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)
-
Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе
-
Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"
-
Стала известна заявка сборной Англии на матчи со Словенией и Литвой
-
Кокорин вышел на третье место по голам за российские клубы в Лиге Европы
-
Венгер: "В целом я доволен результатом"
-
"Маккаби Тель-Авив" – "Вильярреал" - 0:0, "Шкендербеу" – "Янг Бойз" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" – "Истанбул" - 2:1, "Лудогорец" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзоры)
-
Сакристан: "Мы допустили большое количество ошибок в матче с "Зенитом"
-
Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0