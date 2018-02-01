Вот так бы выглядел сегодняшний "Эстудиантес", не расставайся он со своими лучшими игроками

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Эстудиантес", не расставайся он со своими лучшими игрокамиВот таким бы был аргентинский "Эстудиантес" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ДЖЕРОНИМО РУЛЛИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Эстудиантес" (период): 50 (2011-2014)

Ушел: в 2014 году в "Мальдонадо" за 3,5 миллиона евро

Правый защитник - ГАБРИЭЛЬ МЕРКАДО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Эстудиантес" (период): 74 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Ривер Плейт" за 695 тысяч евро

Центральный защитник - ХУАН ФОЙТ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Эстудиантес" (период): 8 (2017)

Ушел: в 2017 году в "Тоттенхэм" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - МАРКОС РОХО

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Эстудиантес" (период): 53 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Спартак" за 2 миллиона евро

Левый защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Эстудиантес" (период): 34 (2010-2011)

Ушел: возвращен в 2011 году "Бокой Хуниорс" из аренды

Центральный полузащитник - САНТЬЯГО АСКАСИБАР

Возраст: 20

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Эстудиантес" (период): 49 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в "Штутгарт" за 5,95 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЭНЦО ПЕРЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Ривер Плейт"

Игр за "Эстудиантес" (период): 178 (2007-2011, 2012)

Ушел: в 2011 году в "Бенфику" за 2,4 миллиона евро, в 2012 возвращен "Бенфикой" из аренды

Центральный полузащитник - ХОСЕ СОСА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Трабзонспор"

Игр за "Эстудиантес" (период): 87 (2002-2007, 2009-2010)

Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 9 миллионов евро, возвращен в 2010 году "Баварией" из аренды

Правый вингер - ХОАКИН КОРРЕА

Возраст: 23

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Эстудиантес" (период): 58 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Сампдорию" за 8,4 миллиона евро

Левый вингер - ПАБЛО ПЬЯТТИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эстудиантес" (период): 59 (2006-2008)

Ушел: в 2008 году в "Алмерию" за 7 миллионов евро

Форвард - ГУИДО КАРРИЛЬО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Эстудиантес" (период): 132 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Монако" за 9 миллионов евро

Итоговая схема:

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс 30 63
2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
28 Бельграно 30 26
29 Кильмес 30 25
30 Альдосиви 30 25
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