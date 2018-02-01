Вот так бы выглядел сегодняшний "Эстудиантес", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был аргентинский "Эстудиантес" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ДЖЕРОНИМО РУЛЛИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Эстудиантес" (период): 50 (2011-2014)
Ушел: в 2014 году в "Мальдонадо" за 3,5 миллиона евро
Правый защитник - ГАБРИЭЛЬ МЕРКАДО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Эстудиантес" (период): 74 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году в "Ривер Плейт" за 695 тысяч евро
Центральный защитник - ХУАН ФОЙТ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Эстудиантес" (период): 8 (2017)
Ушел: в 2017 году в "Тоттенхэм" за 13 миллионов евро
Центральный защитник - МАРКОС РОХО
Возраст: 27
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Эстудиантес" (период): 53 (2009-2011)
Ушел: в 2011 году в "Спартак" за 2 миллиона евро
Левый защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Сельта"
Игр за "Эстудиантес" (период): 34 (2010-2011)
Ушел: возвращен в 2011 году "Бокой Хуниорс" из аренды
Центральный полузащитник - САНТЬЯГО АСКАСИБАР
Возраст: 20
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Эстудиантес" (период): 49 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году в "Штутгарт" за 5,95 миллиона евро
Центральный полузащитник - ЭНЦО ПЕРЕС
Возраст: 31
Текущий клуб: "Ривер Плейт"
Игр за "Эстудиантес" (период): 178 (2007-2011, 2012)
Ушел: в 2011 году в "Бенфику" за 2,4 миллиона евро, в 2012 возвращен "Бенфикой" из аренды
Центральный полузащитник - ХОСЕ СОСА
Возраст: 32
Текущий клуб: "Трабзонспор"
Игр за "Эстудиантес" (период): 87 (2002-2007, 2009-2010)
Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 9 миллионов евро, возвращен в 2010 году "Баварией" из аренды
Правый вингер - ХОАКИН КОРРЕА
Возраст: 23
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Эстудиантес" (период): 58 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году в "Сампдорию" за 8,4 миллиона евро
Левый вингер - ПАБЛО ПЬЯТТИ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эстудиантес" (период): 59 (2006-2008)
Ушел: в 2008 году в "Алмерию" за 7 миллионов евро
Форвард - ГУИДО КАРРИЛЬО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Саутгемптон"
Игр за "Эстудиантес" (период): 132 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Монако" за 9 миллионов евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25