Вот так бы выглядел сегодняшний "Эстудиантес", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был аргентинский "Эстудиантес" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ДЖЕРОНИМО РУЛЛИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Эстудиантес" (период): 50 (2011-2014)

Ушел: в 2014 году в "Мальдонадо" за 3,5 миллиона евро

Правый защитник - ГАБРИЭЛЬ МЕРКАДО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Эстудиантес" (период): 74 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Ривер Плейт" за 695 тысяч евро

Центральный защитник - ХУАН ФОЙТ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Эстудиантес" (период): 8 (2017)

Ушел: в 2017 году в "Тоттенхэм" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - МАРКОС РОХО

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Эстудиантес" (период): 53 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Спартак" за 2 миллиона евро

Левый защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Эстудиантес" (период): 34 (2010-2011)

Ушел: возвращен в 2011 году "Бокой Хуниорс" из аренды

Центральный полузащитник - САНТЬЯГО АСКАСИБАР

Возраст: 20

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Эстудиантес" (период): 49 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в "Штутгарт" за 5,95 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЭНЦО ПЕРЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Ривер Плейт"

Игр за "Эстудиантес" (период): 178 (2007-2011, 2012)

Ушел: в 2011 году в "Бенфику" за 2,4 миллиона евро, в 2012 возвращен "Бенфикой" из аренды

Центральный полузащитник - ХОСЕ СОСА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Трабзонспор"

Игр за "Эстудиантес" (период): 87 (2002-2007, 2009-2010)

Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 9 миллионов евро, возвращен в 2010 году "Баварией" из аренды

Правый вингер - ХОАКИН КОРРЕА

Возраст: 23

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Эстудиантес" (период): 58 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Сампдорию" за 8,4 миллиона евро

Левый вингер - ПАБЛО ПЬЯТТИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эстудиантес" (период): 59 (2006-2008)

Ушел: в 2008 году в "Алмерию" за 7 миллионов евро

Форвард - ГУИДО КАРРИЛЬО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Эстудиантес" (период): 132 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Монако" за 9 миллионов евро

Итоговая схема:

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