Вот так бы выглядел сегодняшний "Фейеноорд", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний "Фейеноорд" из Роттердама, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - КЕННЕТ ВЕРМЕР
Возраст: 31
Текущий клуб: "Фейеноорд"
Игр за "Фейеноорд" (период): 82 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ДЭРИЛ ЯНМААТ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Уотфорд"
Игр за "Фейеноорд" (период): 74 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро
Центральный защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Фейеноорд" (период): 154 (2009-2014)
Ушел: в 2014 году в "Лацио" за 7 миллионов евро
Центральный защитник - ДЖЕФФРИ БРУМА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Вольфсбург"
Игр за "Фейеноорд" (период): 0 (2007)
Ушел: в 2007 году в "Челси" за 120 тысяч евро
Левый защитник - БРУНО МАРТИНС ИНДИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Сток Сити"
Игр за "Фейеноорд" (период): 118 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Порту" за 7,7 миллиона евро
Центральный полузащитник - ЙОРДИ КЛАСИ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Брюгге"
Игр за "Фейеноорд" (период): 155 (2010-2015)
Ушел: в 2015 году в "Саутгемптон" за 15 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЖОРЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Фейеноорд" (период): 135 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в ПСВ за 5 миллионов евро
Правый вингер - СТЕВЕН БЕРГЕЙС
Возраст: 25
Текущий клуб: "Фейеноорд"
Игр за "Фейеноорд" (период): 49 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Левый вингер - САЛОМОН КАЛУ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Герта"
Игр за "Фейеноорд" (период): 78 (2003-2006)
Ушел: в 2006 году в "Челси" за 4 миллиона евро
Форвард - ГРАЦИАНО ПЕЛЛЕ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Шаньдун Лунэн"
Игр за "Фейеноорд" (период): 66 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Саутгемптон" за 11 миллионов евро
Форвард - РОБИН ВАН ПЕРСИ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Фейеноорд" (период): 76 (2001-2004)
Ушел: в 2004 году в "Арсенал" за 4,5 миллиона евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|9
|24
|2
|Зволле
|9
|18
|3
|Аякс
|8
|16
|4
|Фейеноорд
|8
|16
|5
|Витесс
|8
|15
|6
|Херенвен
|8
|14
|7
|АЗ
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|13
|9
|АДО Ден Хааг
|9
|13
|10
|ВВВ Венло
|9
|12
|11
|Эксельсиор
|9
|11
|12
|Твенте
|9
|9
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Виллем II
|9
|9
|16
|НАК Бреда
|9
|7
|17
|Спарта Роттердам
|9
|6
|18
|Рода ЮК
|9
|6