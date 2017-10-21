Вот так бы выглядел сегодняшний "Фейеноорд", не продавай он своих лидеров

Теги фейеноорд

Вот так бы выглядел сегодняшний "Фейеноорд", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний "Фейеноорд" из Роттердама, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - КЕННЕТ ВЕРМЕР

Возраст: 31

Текущий клуб: "Фейеноорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 82 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДЭРИЛ ЯНМААТ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 74 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро

Центральный защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Фейеноорд" (период): 154 (2009-2014)

Ушел: в 2014 году в "Лацио" за 7 миллионов евро

Центральный защитник - ДЖЕФФРИ БРУМА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Фейеноорд" (период): 0 (2007)

Ушел: в 2007 году в "Челси" за 120 тысяч евро

Левый защитник - БРУНО МАРТИНС ИНДИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за "Фейеноорд" (период): 118 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Порту" за 7,7 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЙОРДИ КЛАСИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Брюгге"

Игр за "Фейеноорд" (период): 155 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Саутгемптон" за 15 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЖОРЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Фейеноорд" (период): 135 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в ПСВ за 5 миллионов евро

Правый вингер - СТЕВЕН БЕРГЕЙС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Фейеноорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 49 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый вингер - САЛОМОН КАЛУ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Герта"

Игр за "Фейеноорд" (период): 78 (2003-2006)

Ушел: в 2006 году в "Челси" за 4 миллиона евро

Форвард - ГРАЦИАНО ПЕЛЛЕ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Шаньдун Лунэн"

Игр за "Фейеноорд" (период): 66 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Саутгемптон" за 11 миллионов евро

Форвард - РОБИН ВАН ПЕРСИ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Фейеноорд" (период): 76 (2001-2004)

Ушел: в 2004 году в "Арсенал" за 4,5 миллиона евро

Итоговая схема:

Не пропустите: рейтинг лучших голкиперов Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
Полная таблица

топ-5 тегов