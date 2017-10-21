Вот так бы выглядел сегодняшний "Фейеноорд", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний "Фейеноорд" из Роттердама, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - КЕННЕТ ВЕРМЕР

Возраст: 31

Текущий клуб: "Фейеноорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 82 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДЭРИЛ ЯНМААТ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 74 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро

Центральный защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Фейеноорд" (период): 154 (2009-2014)

Ушел: в 2014 году в "Лацио" за 7 миллионов евро

Центральный защитник - ДЖЕФФРИ БРУМА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Фейеноорд" (период): 0 (2007)

Ушел: в 2007 году в "Челси" за 120 тысяч евро

Левый защитник - БРУНО МАРТИНС ИНДИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за "Фейеноорд" (период): 118 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Порту" за 7,7 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЙОРДИ КЛАСИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Брюгге"

Игр за "Фейеноорд" (период): 155 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Саутгемптон" за 15 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЖОРЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Фейеноорд" (период): 135 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в ПСВ за 5 миллионов евро

Правый вингер - СТЕВЕН БЕРГЕЙС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Фейеноорд"

Игр за "Фейеноорд" (период): 49 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый вингер - САЛОМОН КАЛУ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Герта"

Игр за "Фейеноорд" (период): 78 (2003-2006)

Ушел: в 2006 году в "Челси" за 4 миллиона евро

Форвард - ГРАЦИАНО ПЕЛЛЕ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Шаньдун Лунэн"

Игр за "Фейеноорд" (период): 66 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Саутгемптон" за 11 миллионов евро

Форвард - РОБИН ВАН ПЕРСИ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Фейеноорд" (период): 76 (2001-2004)

Ушел: в 2004 году в "Арсенал" за 4,5 миллиона евро

Итоговая схема:

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