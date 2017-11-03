Вот так бы выглядел сегодняшний "Лион", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний французский "Лион", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - УГО ЛЬОРИС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Лион" (период): 201 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Тоттенхэм" за 12,6 миллиона евро

Правый защитник - КРИСТОФ ЖАЛЛЕ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Лион" (период): 92 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Ниццу" бесплатно

Центральный защитник - САМЮЭЛЬ УМТИТИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Лион" (период): 170 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году в "Барселону" за 25 миллионов евро

Центральный защитник - ДЕЯН ЛОВРЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Лион" (период): 102 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году в "Саутгемптон" за 10 миллионов евро

Левый защитник - ТИМОТИ КОЛОДЗЕЙЧАК

Возраст: 26

Текущий клуб: "Тигрес"

Игр за "Лион" (период): 14 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Ниццу" бесплатно

Центральный полузащитник - МАКСИМ ГОНАЛОН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Лион" (период): 334 (2009-2017)

Ушел: в 2017 году в "Рому" за 5 миллионов евро

Центральный полузащитник - КОРЕНТЕН ТОЛИССО

Возраст: 23

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Лион" (период): 160 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Баварию" за 41,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Лион" (период): 121 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Рому" за 11 миллионов евро

Форвард - АНТОНИ МАРТИАЛЬ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Лион" (период): 4 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в "Монако" за 5 миллионов евро

Форвард - КАРИМ БЕНЗЕМА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Лион" (период): 146 (2005-2009)

Ушел: в 2009 году в "Реал" за 35 миллионов евро

Форвард - АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Лион" (период): 275 (2009-2017)

Ушел: в 2017 году в "Арсенал" за 53 миллиона евро

Итоговая схема:

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