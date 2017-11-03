Вот так бы выглядел сегодняшний "Лион", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний французский "Лион", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - УГО ЛЬОРИС
Возраст: 30
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Лион" (период): 201 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Тоттенхэм" за 12,6 миллиона евро
Правый защитник - КРИСТОФ ЖАЛЛЕ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Ницца"
Игр за "Лион" (период): 92 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Ниццу" бесплатно
Центральный защитник - САМЮЭЛЬ УМТИТИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Лион" (период): 170 (2011-2016)
Ушел: в 2016 году в "Барселону" за 25 миллионов евро
Центральный защитник - ДЕЯН ЛОВРЕН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Лион" (период): 102 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году в "Саутгемптон" за 10 миллионов евро
Левый защитник - ТИМОТИ КОЛОДЗЕЙЧАК
Возраст: 26
Текущий клуб: "Тигрес"
Игр за "Лион" (период): 14 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Ниццу" бесплатно
Центральный полузащитник - МАКСИМ ГОНАЛОН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Лион" (период): 334 (2009-2017)
Ушел: в 2017 году в "Рому" за 5 миллионов евро
Центральный полузащитник - КОРЕНТЕН ТОЛИССО
Возраст: 23
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Лион" (период): 160 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Баварию" за 41,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Лион" (период): 121 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в "Рому" за 11 миллионов евро
Форвард - АНТОНИ МАРТИАЛЬ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Лион" (период): 4 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году в "Монако" за 5 миллионов евро
Форвард - КАРИМ БЕНЗЕМА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Лион" (период): 146 (2005-2009)
Ушел: в 2009 году в "Реал" за 35 миллионов евро
Форвард - АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Лион" (период): 275 (2009-2017)
Ушел: в 2017 году в "Арсенал" за 53 миллиона евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|12
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Тулуза
|11
|15
|12
|Генгам
|11
|14
|13
|Анжер
|11
|13
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3