Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний ПСВ из Эйндховена, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - ЭУРЕЛИО ГОМЕС
Возраст: 36
Текущий клуб: "Уотфорд"
Игр за ПСВ (период): 174 (2004-2008)
Ушел: в 2008 году в "Тоттенхэм" за 9 миллионов евро
Правый защитник - ЭРИК ПИТЕРС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Сток Сити"
Игр за ПСВ (период): 140 (2008-2013)
Ушел: в 2013 году в "Сток Сити" за 3,6 миллиона евро
Центральный защитник - ДЖЕФФРИ БРУМА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Вольфсбург"
Игр за ПСВ (период): 129 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году в "Вольфсбург" за 11,5 миллиона евро
Центральный защитник - МАРСЕЛО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Лион"
Игр за ПСВ (период): 139 (2000-2013)
Ушел: в 2013 году в "Ганновер" за 2,75 миллиона евро
Левый защитник - ЙЕТРО ВИЛЛЕМС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)
Игр за ПСВ (период): 129 (2011-2017)
Ушел: в 2017 году в "Айнтрахт" за 5 миллионов евро
Опорный полузащитник - АНДРЕС ГУАРДАДО
Возраст: 31
Текущий клуб: "Бетис"
Игр за ПСВ (период): 102 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Бетис" за 2,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - КЕВИН СТРООТМАН
Возраст: 27
Текущий клуб: "Рома"
Игр за ПСВ (период): 88 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Рому" за 17,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ДЖОРДЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за ПСВ (период): 154 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Ньюкасл" за 20 миллионов евро
Правый вингер - АРЬЕН РОББЕН
Возраст: 33
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за ПСВ (период): 70 (2002-2004)
Ушел: в 2004 году в "Челси" за 18 миллионов евро
Левый вингер - МЕМФИС ДЕПАЙ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Лион"
Игр за ПСВ (период): 124 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" за 34 миллиона евро
Форвард - ДРИС МЕРТЕНС
Возраст: 30
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за ПСВ (период): 88 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Наполи" за 9,48 миллиона евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|11
|30
|2
|Аякс
|11
|22
|3
|Зволле
|11
|22
|4
|АЗ
|11
|22
|5
|Витесс
|11
|19
|6
|Фейеноорд
|11
|18
|7
|Эксельсиор
|11
|17
|8
|Утрехт
|11
|17
|9
|Хераклес
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|15
|11
|АДО Ден Хааг
|11
|14
|12
|ВВВ Венло
|11
|13
|13
|Спарта Роттердам
|11
|10
|14
|Твенте
|11
|9
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|НАК Бреда
|11
|9
|17
|Виллем II
|11
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7