Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеров

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Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний ПСВ из Эйндховена, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - ЭУРЕЛИО ГОМЕС

Возраст: 36

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за ПСВ (период): 174 (2004-2008)

Ушел: в 2008 году в "Тоттенхэм" за 9 миллионов евро

Правый защитник - ЭРИК ПИТЕРС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за ПСВ (период): 140 (2008-2013)

Ушел: в 2013 году в "Сток Сити" за 3,6 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖЕФФРИ БРУМА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за ПСВ (период): 129 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Вольфсбург" за 11,5 миллиона евро

Центральный защитник - МАРСЕЛО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Лион"

Игр за ПСВ (период): 139 (2000-2013)

Ушел: в 2013 году в "Ганновер" за 2,75 миллиона евро

Левый защитник - ЙЕТРО ВИЛЛЕМС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)

Игр за ПСВ (период): 129 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году в "Айнтрахт" за 5 миллионов евро

Опорный полузащитник - АНДРЕС ГУАРДАДО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Бетис"

Игр за ПСВ (период): 102 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Бетис" за 2,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - КЕВИН СТРООТМАН

Возраст: 27

Текущий клуб: "Рома"

Игр за ПСВ (период): 88 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Рому" за 17,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ДЖОРДЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за ПСВ (период): 154 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Ньюкасл" за 20 миллионов евро

Правый вингер - АРЬЕН РОББЕН

Возраст: 33

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за ПСВ (период): 70 (2002-2004)

Ушел: в 2004 году в "Челси" за 18 миллионов евро

Левый вингер - МЕМФИС ДЕПАЙ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Лион"

Игр за ПСВ (период): 124 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" за 34 миллиона евро

Форвард - ДРИС МЕРТЕНС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за ПСВ (период): 88 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Наполи" за 9,48 миллиона евро

Итоговая схема:

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ПСВ

Нормальный состав. Нападение бистовое.

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