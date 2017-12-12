Вот так бы выглядел сегодняшний "Сантос", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний бразильский "Сантос", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - РАФАЭЛ КАБРАЛ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Сантос" (период): 126 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Наполи" за 5 миллионов евро
Правый защитник - ДАНИЛО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Сантос" (период): 65 (2010-2011)
Ушел: в 2011 году в "Порту" за 13 миллионов евро
Центральный защитник - ГУСТАВО ЭНРИКЕ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Сантос"
Игр за "Сантос" (период): 70 (2012-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - МАРСЕЛО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Лион"
Игр за "Сантос" (период): 45 (2007-2008)
Ушел: в 2008 году в "Вислу" бесплатно
Левый защитник - АЛЕКС САНДРО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Сантос" (период): 41 (2010-2011)
Ушел: в 2011 году возвращен "Мальдонадо" из аренды
Опорный полузащитник - ТИАГО МАЙЯ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Лилль"
Игр за "Сантос" (период): 75 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Лилль" за 14 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЛУКАС ЛИМА
Возраст: 27
Текущий клуб: "Сантос"
Игр за "Сантос" (период): 122 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ГАНСО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Сантос" (период): 87 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Сан-Паулу" за 9,1 миллиона евро
Правый вингер - ГАБРИЭЛ БАРБОЗА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Бенфика"
Игр за "Сантос" (период): 83 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году в "Интер" за 29,5 миллиона евро
Левый вингер - НЕЙМАР
Возраст: 25
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Сантос" (период): 65 (2009-2013)
Ушел: в 2013 году в "Барселону" за 88,2 миллиона евро
Форвард - ЖОНАС
Возраст: 33
Текущий клуб: "Бенфика"
Игр за "Сантос" (период): 8 (2006-2007)
Ушел: в 2007 году в "Гремио" за 460 тысяч евро
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|Унаи Итапуа
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