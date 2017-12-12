Вот так бы выглядел сегодняшний "Сантос", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний бразильский "Сантос", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - РАФАЭЛ КАБРАЛ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Сантос" (период): 126 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Наполи" за 5 миллионов евро

Правый защитник - ДАНИЛО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Сантос" (период): 65 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году в "Порту" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - ГУСТАВО ЭНРИКЕ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Сантос"

Игр за "Сантос" (период): 70 (2012-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - МАРСЕЛО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Лион"

Игр за "Сантос" (период): 45 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году в "Вислу" бесплатно

Левый защитник - АЛЕКС САНДРО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Сантос" (период): 41 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году возвращен "Мальдонадо" из аренды

Опорный полузащитник - ТИАГО МАЙЯ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Лилль"

Игр за "Сантос" (период): 75 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Лилль" за 14 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛУКАС ЛИМА

Возраст: 27

Текущий клуб: "Сантос"

Игр за "Сантос" (период): 122 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ГАНСО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Сантос" (период): 87 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Сан-Паулу" за 9,1 миллиона евро

Правый вингер - ГАБРИЭЛ БАРБОЗА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Бенфика"

Игр за "Сантос" (период): 83 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Интер" за 29,5 миллиона евро

Левый вингер - НЕЙМАР

Возраст: 25

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Сантос" (период): 65 (2009-2013)

Ушел: в 2013 году в "Барселону" за 88,2 миллиона евро

Форвард - ЖОНАС

Возраст: 33

Текущий клуб: "Бенфика"

Игр за "Сантос" (период): 8 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году в "Гремио" за 460 тысяч евро

Итоговая схема:

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