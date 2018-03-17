Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игрокамиВот таким бы был итальянский "Торино" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ДЖО ХАРТ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Торино" (период): 37 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году возвращен "Манчестер Сити" из аренды

Правый защитник - ДАВИДЕ ДЗАППАКОСТА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Торино" (период): 58 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 25 миллионов евро в "Челси"

Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК

Возраст: 30

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Торино" (период): 171 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году за 11 миллионов евро в "Монако"

Центральный защитник - АНДЖЕЛЛО ОГБОННА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Торино" (период): 160 (2007-2013)

Ушел: в 2013 году за 15 миллионов евро в "Ювентус"

Левый защитник - МАТТЕО ДАРМИАН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Торино" (период): 150 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 18 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед"

Центральный полузащитник - МАРКО БЕНАССИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Фиорентина"

Игр за "Торино" (период): 98 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году за 10 миллионов евро в "Фиорентину"

Правый полузащитник - БРУНО ПЕРЕС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Торино" (период): 68 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году за 12,5 миллиона евро в "Рому"

Левый полузащитник - КВАДВО АСАМОА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Торино" (период): 0 (2008)

Ушел: в 2008 году возвращен "Беллинцоной" из аренды

Плеймейкер - АДЕМ ЛЬЯИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Торино" (период): 54 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - АНДРЕА БЕЛОТТИ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Торино" (период): 98 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Торино" (период): 48 (2013-2014, 2016)

Ушел: в 2014году за 18,5 миллиона евро в "Боруссию" (Дортмунд), в 2016 году возвращен "Севильей" из аренды

Итоговая схема:

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