Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был бременский "Вердер" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ИРЖИ ПАВЛЕНКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Вердер"

Игр за "Вердер" (период): 31 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - СЕБАСТЬЯН ПРЕДЛЬ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Вердер" (период): 176 (2008-2015)

Ушел: в 2015 году бесплатно в "Уотфорд"

Центральный защитник - ПЕР МЕРТЕЗАКЕР

Возраст: 33

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Вердер" (период): 215 (2006-2011)

Ушел: в 2011 году за 11,3 миллиона евро в "Арсенал"

Центральный защитник - СОКРАТИС ПАПАСТАТОПУЛОС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Вердер" (период): 61 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 9,9 миллиона евро в "Боруссию" (Дортмунд)

Левый защитник - ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН

Возраст: 23

Текущий клуб: "Вердер"

Игр за "Вердер" (период): 30 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ЯННИК ВЕСТЕРГОР

Возраст: 25

Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игр за "Вердер" (период): 54 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году за 12,5 миллиона евро в "Боруссию" (Менхенгладбах)

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Вердер" (период): 34 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году возвращен "Челси" из аренды

Центральный полузащитник - МЕСУТ ОЗИЛ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Вердер" (период): 108 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году за 18 миллионов евро в "Реал"

Правый вингер - СЕРЖ ГНАБРИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Хоффенхайм"

Игр за "Вердер" (период): 27 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в "Баварию"

Левый вингер - МАРКО АРНАУТОВИЧ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вердер" (период): 84 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году за 2,8 миллиона евро в "Сток Сити"

Форвард - САНДРО ВАГНЕР

Возраст: 30

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Вердер" (период): 36 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 250 тысяч евро в "Герту"

Итоговая схема:

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