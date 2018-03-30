Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был бременский "Вердер" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ИРЖИ ПАВЛЕНКА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Вердер"
Игр за "Вердер" (период): 31 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - СЕБАСТЬЯН ПРЕДЛЬ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Уотфорд"
Игр за "Вердер" (период): 176 (2008-2015)
Ушел: в 2015 году бесплатно в "Уотфорд"
Центральный защитник - ПЕР МЕРТЕЗАКЕР
Возраст: 33
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Вердер" (период): 215 (2006-2011)
Ушел: в 2011 году за 11,3 миллиона евро в "Арсенал"
Центральный защитник - СОКРАТИС ПАПАСТАТОПУЛОС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Вердер" (период): 61 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году за 9,9 миллиона евро в "Боруссию" (Дортмунд)
Левый защитник - ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН
Возраст: 23
Текущий клуб: "Вердер"
Игр за "Вердер" (период): 30 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - ЯННИК ВЕСТЕРГОР
Возраст: 25
Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)
Игр за "Вердер" (период): 54 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году за 12,5 миллиона евро в "Боруссию" (Менхенгладбах)
Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Вердер" (период): 34 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году возвращен "Челси" из аренды
Центральный полузащитник - МЕСУТ ОЗИЛ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Вердер" (период): 108 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году за 18 миллионов евро в "Реал"
Правый вингер - СЕРЖ ГНАБРИ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Хоффенхайм"
Игр за "Вердер" (период): 27 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в "Баварию"
Левый вингер - МАРКО АРНАУТОВИЧ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Вест Хэм"
Игр за "Вердер" (период): 84 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году за 2,8 миллиона евро в "Сток Сити"
Форвард - САНДРО ВАГНЕР
Возраст: 30
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Вердер" (период): 36 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году за 250 тысяч евро в "Герту"
Итоговая схема:
Не пропустите: топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие голы марта
-
В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"
-
На "островитян" без Роналду и компании: "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом"
-
Португальская дуэль на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Суонси"
-
Матч тура в чемпионате Испании: "Севилья" принимает "Барселону"
Лента новостей
-
Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"
-
Лучшие голы марта
-
В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"
-
Ибрагимович провёл первую тренировку в "Лос-Анджелес Гэлакси"
-
Спаллетти прояснил своё будущее
-
Билялетдинов советует Смолову перебраться в АПЛ
-
Аллегри назвал приоритеты "Ювентуса" в этом сезоне
-
"Вест Хэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
"Маритиму" и "Риу Аве" побеждают в 28-м туре чемпионата Португалии
-
На "островитян" без Роналду и компании: "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом"
-
Чигринский продлил контракт с АЕК
-
Ибрагимович о себе: "Лев снова голоден"
-
Каррера: "Не люблю Погребняка"
-
Португальская дуэль на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Суонси"
-
Месси имеет шансы сыграть с "Севильей"
-
Головин признан лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте
-
Матч тура в чемпионате Испании: "Севилья" принимает "Барселону"
-
Гаттузо подтвердил, что продлит контракт с "Миланом"
-
Стоунз пропустит матч с "Эвертоном"
-
Представители Смолова отреагировали на заявление Фурсенко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18