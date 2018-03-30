Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Теги вердер бремен

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был бременский "Вердер" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ИРЖИ ПАВЛЕНКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Вердер"

Игр за "Вердер" (период): 31 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - СЕБАСТЬЯН ПРЕДЛЬ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Вердер" (период): 176 (2008-2015)

Ушел: в 2015 году бесплатно в "Уотфорд"

Центральный защитник - ПЕР МЕРТЕЗАКЕР

Возраст: 33

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Вердер" (период): 215 (2006-2011)

Ушел: в 2011 году за 11,3 миллиона евро в "Арсенал"

Центральный защитник - СОКРАТИС ПАПАСТАТОПУЛОС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Вердер" (период): 61 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 9,9 миллиона евро в "Боруссию" (Дортмунд)

Левый защитник - ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН

Возраст: 23

Текущий клуб: "Вердер"

Игр за "Вердер" (период): 30 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ЯННИК ВЕСТЕРГОР

Возраст: 25

Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игр за "Вердер" (период): 54 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году за 12,5 миллиона евро в "Боруссию" (Менхенгладбах)

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Вердер" (период): 34 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году возвращен "Челси" из аренды

Центральный полузащитник - МЕСУТ ОЗИЛ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Вердер" (период): 108 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году за 18 миллионов евро в "Реал"

Правый вингер - СЕРЖ ГНАБРИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Хоффенхайм"

Игр за "Вердер" (период): 27 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в "Баварию"

Левый вингер - МАРКО АРНАУТОВИЧ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вердер" (период): 84 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году за 2,8 миллиона евро в "Сток Сити"

Форвард - САНДРО ВАГНЕР

Возраст: 30

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Вердер" (период): 36 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 250 тысяч евро в "Герту"

Итоговая схема:

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4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
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