Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сампдория", не расставайся она со своими лучшими игроками

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Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сампдория", не расставайся она со своими лучшими игрокамиВот такой бы была итальянская "Сампдория" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - СЕРХИО РОМЕРО

Возраст: 32

Текущий клуб: "Сампдория"

Игр за "Сампдорию" (период): 74 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" бесплатно

Правый защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Сампдорию" (период): 53 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году за 8 миллионов евро в "Валенсию"

Центральный защитник - МИЛАН ШКРИНЬЯР

Возраст: 23

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Сампдорию" (период): 38 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 23 миллиона евро в "Интер"

Центральный защитник - АНДРЕА РАНОККЬЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Сампдорию" (период): 53 (2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Интером" из аренды

Левый защитник - АЛЕССИО РОМАНЬОЛИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Сампдорию" (период): 31 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Ромой" из аренды

Центральный полузащитник - ЛУКАС ТОРРЕЙРА

Возраст: 22

Текущий клуб: "Сампдория"

Игр за "Сампдорию" (период): 64 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - БРУНО ФЕРНАНДЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Спортинг"

Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 9,7 миллиона евро в "Спортинг"

Центральный полузащитник - КАРОЛЬ ЛИНЕТТЫ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Сампдория"

Игр за "Сампдорию" (период): 57 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - ПАТРИК ШИК

Возраст: 22

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году ушел в аренду в "Рому" с последующим правом выкупа за 9 миллионов евро

Форвард - МАУРО ИКАРДИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 13 миллионов евро в "Интер"

Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Сампдорию" (период): 2 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году за 3,5 миллиона евро в "Ювентус"

Итоговая схема:

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