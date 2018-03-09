Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сампдория", не расставайся она со своими лучшими игроками
Вот такой бы была итальянская "Сампдория" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - СЕРХИО РОМЕРО
Возраст: 32
Текущий клуб: "Сампдория"
Игр за "Сампдорию" (период): 74 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" бесплатно
Правый защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Сампдорию" (период): 53 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году за 8 миллионов евро в "Валенсию"
Центральный защитник - МИЛАН ШКРИНЬЯР
Возраст: 23
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Сампдорию" (период): 38 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году за 23 миллиона евро в "Интер"
Центральный защитник - АНДРЕА РАНОККЬЯ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Сампдорию" (период): 53 (2016)
Ушел: в 2016 году возвращен "Интером" из аренды
Левый защитник - АЛЕССИО РОМАНЬОЛИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Сампдорию" (период): 31 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году возвращен "Ромой" из аренды
Центральный полузащитник - ЛУКАС ТОРРЕЙРА
Возраст: 22
Текущий клуб: "Сампдория"
Игр за "Сампдорию" (период): 64 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - БРУНО ФЕРНАНДЕС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Спортинг"
Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году за 9,7 миллиона евро в "Спортинг"
Центральный полузащитник - КАРОЛЬ ЛИНЕТТЫ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Сампдория"
Игр за "Сампдорию" (период): 57 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Форвард - ПАТРИК ШИК
Возраст: 22
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году ушел в аренду в "Рому" с последующим правом выкупа за 9 миллионов евро
Форвард - МАУРО ИКАРДИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Сампдорию" (период): 35 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году за 13 миллионов евро в "Интер"
Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Валенсия"
Игр за "Сампдорию" (период): 2 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году за 3,5 миллиона евро в "Ювентус"
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|27
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кьево
|26
|25
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10