Возвращение блудного чемпиона: "Барселона" разгромила "Севилью" в 9 туре Ла Лиги

Битва двух лучших команд Ла Лиги обошлась без "Реала"! Совершенно неожиданно "Севилья" выскочила на первое место в таблице, и битва с "Барселоной" должна была стать экзаменом или, если угодно, логической защитой текущего статуса. Хотя непосредственно перед самой встречей команды съехали на второе и четвертое место, но это никак не повлияло на главную идею и интригу матча – текущая форма "Барсы" обязывала ее побеждать, тем более на фоне того, что неудачная серия главного соперника – "Реала" – продолжилась. Перед матчем безвыигрышная серия "сине-гранатовых" в Ла Лиге составляла 4 матча, и где же еще ее прерывать, как не в битве с действующим лидером.

Уже в дебюте матча "Барселона" заработала солидную фору, которая автоматически превратилась в хорошую подушку безопасности. Уже на второй минуте Фелиппе Коутиньо получил точную передачу от Месси в одиннадцати метрах от ворот и первым касанием зарядил в точно в дальнюю "девятку". Вацлик даже не шелохнулся – 1:0. Через четыре минуты "Севилья", а конкретно Гильерме Арана мог сравнять счет, но его удар с дальней дистанции приняла на себя штанга.

На 12 минуте подопечным Вальверде удалась быстрая атака, после которой Лионель Месси получил мяч на чужой половине поля, добежал до линии штрафной, качнул защитника и пробил точно в нижний дальний угол, Вацлик тянулся за игровым снарядом, однако тот был пущен уж слишком точно – 2:0. Но на этом хорошие новости закончились, ведь уже через 14 минут лучший игрок "Барсы" неудачно приземлился на руку в одном из стыков и не смог продолжить игру, манипуляции врачей не помогли. Если повреждение окажется настолько серьезным, что Месси придется пропустить несколько следующих игр, это будет очень серьезная потеря для "сине-гранатовых".

После травмы Лионеля Месси интересные события в первой половине встречи словно испарились. В конце тайма "Барса" убежала в несколько перспективных атак, но дважды ударам Ракитича и Дембеле не хватало либо силы, либо точности. Подобное происходило и в начале второго тайма, но теперь "Барса" была куда ближе к взятию ворот. На 54 минуте Луис Суарес бил с дальней дистанции, мяч облизал левую штангу, но в ворота так и не попал.

В районе 60 минуты игра получила настоящий взрыв. Именно тогда "Севилья" создала свой лучший момент в матче. Андре Силва откликнулся на подачу с правого фланга и головой бил в дальний угол, но тер Штеген спас. Первым на добивании оказался Франко Васкес, но игровой снаряд после его выстрела с нескольких метров угодил в ногу немецкому вратарю. Футбольная мудрость гласит, что если ты не забиваешь, то обязательно забьют тебе, и так и случилось. На 63 минуте Вацлик сбил Суареса внутри собственной штрафной, и судья незамедлительно указал на точку. К мячу подошел сам виновник эпизода и развел "ядро" и вратаря по разным углам, словно ставя печать на приказе, что "Севилье" еще рано бороться за чемпионство – 3:0.

Имея комфортное преимущество, "Барселона" регулярно угрожала воротам "нервионцев" после быстрых атак, одна из таких и вовсе должна была завершаться голом Суареса, но уругвайский форвард не смог как следует пробить первым касанием с линии штрафной. Ну а потом свой гол забила "Севилья", таким образом позволив нашему прогнозу в анонсе сыграть (мы предполагали, что обе команды забьют). На 79 минуте Сарабия пробил с дальней дистанции, мяч попал в голову защитника и отлетел точно в дальнюю девятку ворот – 3:1.

А на 87 минуте "Севилья" и вовсе могла организовать огненную концовку. Сарабия ворвался в штрафную площадку и мог оформлять дубль, но мяч после его выстрела тер Штеген вытащил, на добивании первым оказался Бен Йеддер, но его удар с ближней дистанции пришелся в корпус голкипера. Вместо забитого гола "нервионцы" получили пропущенный. Уже в следующей атаке Коутиньо и Дембеле разыграли неудачную стенку возле чужой штрафной, мяч улетел к Ракитичу и тот первым касанием с правого края штрафной зарядил в дальний угол – 4:1.

Концовка осталась за "Севильей", но ее гол на первой компенсированной минуте уже ничего не решал. "Нервионцы" отобрали мяч на своей половине поля, разыграли быструю атаку, Муриэль оказался на ударной позиции и в стиле Анри поразил дальний угол ворот тер Штегена. 4:2 – беспроигрышная серия подопечных Пабло Мачина прервалась, зато Вальверде ликует: его команда вернулась на первое место и, как кажется, начинает выходить из крутого пике. Но главный вопрос, который волнует чуть ли не пол планеты, звучит примерно так: а что там с Месси?

"Барселона" – "Севилья" – 4:2

Голы: Коутиньо, 2 – 1:0; Месси, 12 – 2:0; Суарес, 63 (пен.) – 3:0; Сарабия, 79 – 3:1; Ракитич, 88 – 4:1; Муриэль, 90+1 – 4:2

"Барселона": тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур (Роберто, 67) – Коутиньо, Месси (Дембеле, 27), Суарес

"Севилья": Вацлик – Каррисо, Кьер (Меркадо, 54), Гомес – Навас, Банега, Васкес (Меса, 69), Арана – Сарабия – Силва (Муриэль, 79), Бен Йеддер.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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