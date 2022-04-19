Все аргентинцы кроме Месси покинут ПСЖ
Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен
Все аргентинские футболисты "Пари Сен-Жермен" кроме нападающего Лионеля Месси, покинут команду в ближайшее трансферное окно, сообщает издание L’Équipe.
По информации источника, Анхель Ди Мария в любом случае уйдет, так как его контракт с парижанами истекает в конце сезона, а Мауро Икарди и Леандро Паредесу предложили уйти в другие клубы.
Отмечается, что после этого в ПСЖ из аргентинцев останется только Месси.
В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл в Лиге 1 20 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Икарди сыграл в 24 матчах, в которых забил 4 гола. Леандро Паредес принял участие в 15 играх, забив в них 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13