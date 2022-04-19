Все аргентинцы кроме Месси покинут ПСЖ

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Все аргентинские футболисты "Пари Сен-Жермен" кроме нападающего Лионеля Месси, покинут команду в ближайшее трансферное окно, сообщает издание L’Équipe.

По информации источника, Анхель Ди Мария в любом случае уйдет, так как его контракт с парижанами истекает в конце сезона, а Мауро Икарди и Леандро Паредесу предложили уйти в другие клубы.

Отмечается, что после этого в ПСЖ из аргентинцев останется только Месси.

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл в Лиге 1 20 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Икарди сыграл в 24 матчах, в которых забил 4 гола. Леандро Паредес принял участие в 15 играх, забив в них 1 гол и отдал 2 ассиста.

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